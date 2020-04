Schutz vor Corona für alle, schließt die Lindenstraße: Mit dieser Forderung gingen vergangene Woche Geflüchtete auf die Straße. (Sina Schuldt/dpa)

Nach dem Bekanntwerden von 120 Corona-Infizierten in der Landeserstaufnahmestelle (Last) in Bremen-Vegesack hat sich der Koalitionsausschuss aus SPD, Grüne und Linke auf eine weitere Reduzierung der Bewohnerzahl und mehr Schutz für diese vor dem Virus geeinigt. Dies teilten die Parteien am Freitag mit.

Demnach soll die Zahl der Bewohner in der Einrichtung in Vegesack möglichst rasch auf 300 reduziert werden. Aktuell leben dort 374 Menschen, alle stehen unter Quarantäne. Alle waren vorsorglich, auch ohne das Vorliegen von Symptomen, getestet worden. Der Senat wird zudem beauftragt, einen Bericht vorzulegen, wie die Bewohnerzahl auf 250 reduziert werden kann. „Der Senat wird auch Immobilien suchen, um dieses Ziel zu erreichen“, heißt es in der Einigung. Die Koalition will dafür die personellen, organisatorischen und finanziellen Mittel zur Verfügung stellen und „dort, wo es nötig ist, aufenthaltsrechtliche Regelungen treffen“.

Den Asylbewerbern soll es möglich sein, die vorgeschriebenen Abstandsregeln von 1,5 Metern einhalten zu können. Alleinstehende sollen möglichst nur noch in Zweibettzimmern untergebracht werden.

Dutzende Organisationen und Geflüchtete prangern seit Wochen die Situation in der Erstaufnahmestelle an. Sie werfen den Behörden vor, die Gesundheit der Geflüchteten gefährdet zu haben. „Der Beschluss der Koalition ist vage und völlig unzureichend“, sagte Gundula Oerter vom Flüchtlingsrat am Freitag. „Es wird lediglich angekündigt, dass irgendwann das umgesetzt werden wird, was in Bremen für die gesamte Bevölkerung bereits seit über einem Monat verordnet ist.“ Der Verein lehnt die Erstaufnahmeeinrichtung grundsätzlich ab und fordert deren Schließung.

Ein Gastbeitrag der Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) im WESER-KURIER, der die Notwendigkeit der Einrichtung unterstrich, stieß bei Kritikern auf Empörung. „Anja Stahmanns Unterstellung, es handele sich nur um eine kleine Protestgruppe, stimmt nicht“, sagte Miriam Breckoff von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bremen.