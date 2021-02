Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) kann sich mit ihrem Senatskollegen Ulrich Mäurer (SPD, Inneres) nicht auf den Umgang mit der geplanten Ansiedlung eines Bordells einigen. Die Heftigkeit der Auseinandersetzung deutet auf weitere, unterschwellige Ursachen hin. (Sina Schuldt / dpa)

Sie hat es nicht leicht in diesen Tagen: Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt weiß oft kaum, welchen Brandherd sie zuerst löschen soll: Mal geht es darum, die Flügelproduktion bei Airbus zu retten, anderntags muss das Aus der Bremerhavener Lloyd-Werft abgewendet werden. Zugleich wird die Linken-Politikerin ständig von Branchenvertretern bedrängt, mehr für die vom Lockdown gebeutelten Wirtschaftszweige zu tun. Vogt steht permanent unter Stress. Und wer unter Stress steht, macht Fehler.

Als ziemlichen Bock betrachten viele Akteure im rot-grün-roten Senat die Weigerung Vogts, sich ohne Wenn und Aber gegen die Eröffnung eines Bordells zu stellen, das in der Bürgermeister-Smidt-Straße geplant ist. Hinter dem Projekt stehen nach Erkenntnissen der Innenbehörde Akteure aus dem Umfeld der „Hells Angels“. Das Haus von SPD-Senator Ulrich Mäurer hatte deshalb frühzeitig klar gemacht, dass das Projekt verhindert werden müsse. Mäurer ist schon das im Sommer 2019 an der Duckwitzstraße eröffnete „Eros 69“ ein Dorn im Auge, weil auch dieses Bordell dem Umfeld der „Hells Angels“ und damit der organisierten Kriminalität zugeordnet wird.

Kristina Vogt hegt gewiss keine Sympathien für das Gewerbe und die Leute im Hintergrund, vertritt aber in der Frage der rechtlichen Zulässigkeit einer weiteren Prostitutionsstätte eine Position, die sehr auf formaljuristische Aspekte abstellt. Sei eine Verbindung zu kriminellen Strukturen nicht nachweisbar, müsse eine Betriebserlaubnis erteilt werden, argumentiert Vogt. Ein 20-Seiten-Dossier, mit dem die Innenbehörde diese Verbindung belegen zu können glaubt, hat aus Sicht der Wirtschaftssenatorin nicht genügend Substanz, um einer gerichtlichen Überprüfung standzuhalten. Vogt fürchtet eine juristische Niederlage, sollte ihr Haus die Betriebserlaubnis für den geplanten Bordellstandort versagen.

Ganz allein steht Vogt mit dieser Haltung nicht. Dem WESER-KURIER liegt ein wenige Tage alter Vermerk aus der Justizbehörde vor. Darin wird zusätzlicher Klärungsbedarf in der Frage angemeldet, wie unabhängig die Chefinnen des „Eros 69“ bisher im Geschäftsbetrieb und gegenüber den Behörden aufgetreten sind. Erst dann lasse sich mit Bestimmtheit sagen, ob das Bordell – und analog auch der geplante Betrieb an der Bürgermeister-Smidt-Straße – von dunklen Hintermännern gesteuert wird.

Kristina Vogt kommt dieser Hinweis sicher recht, doch im Grundsatz ist sie mit ihrer Haltung im Senat ziemlich isoliert. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat sein Unverständnis intern ziemlich deutlich bekundet, und auch Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) ist bereit, genehmigungsrechtliche Hürden für einen Bordellbetrieb zu errichten. Mehrere Akteure im Senat fragen sich, warum Vogt ausgerechnet in diesem Fall das Prozessrisiko so sehr in den Vordergrund rückt.

Denn tatsächlich wird die Freie Hansestadt Bremen ständig von irgendjemandem verklagt – seien es Kita-Träger, Gewerbetreibende, Vereine, politische Gruppierungen. Die juristische Klärung strittiger Verwaltungsentscheidungen ist Alltag. Warum, so fragen sich Vogts Senatskollegen, sollte man ausgerechnet bei einem Sachverhalt klein beigeben, bei dem man die öffentliche Meinung so eindeutig hinter sich hat wie bei der Eindämmung des Rotlichtmilieus? Sollen doch die potenziellen Bordellbetreiber vor den Kadi ziehen. Bremen hat schon Prozesse mit deutlich geringeren Erfolgsaussichten ausgefochten.

Es liegt deshalb die Vermutung nahe, dass es bei der Kontroverse zwischen Kristina Vogt und Ulrich Mäurer nicht nur um unterschiedliche juristische Auslegungen eines verwaltungsinternen Genehmigungsverfahrens geht. Andere Faktoren kommen hinzu. So war das persönliche Verhältnis der beiden Kontrahenten schon vorher nicht unbedingt von überbordender gegenseitiger Zuneigung geprägt. Der Zwist um die Bordellpläne hat das erneut gezeigt. Bezeichnend, wie Mäurer vor wenigen Tagen in Richtung seiner Kabinettskollegin fragte: „Ist man bereit zu kämpfen, oder kapituliert man gleich?“ Kristina Vogt ist nicht dafür bekannt, dass sie es schafft, solche Sticheleien an sich abperlen zu lassen. Sie keilt zurück. Es sei irritierend, dass der Innensenator „einfach vorprescht, ohne dass wir als Senat die Chance haben, so ein Verfahren wasserdicht zu machen. Das ist dem Anliegen nicht angemessen“, lässt sie Mäurer wissen.

Ist das nun der neue Ton innerhalb der rot-grün-roten Koalition? Die Antwort lautet: Ja, jedenfalls für die nächsten sieben Monate – der Bundestagswahlkampf ist in der Bremer Landespolitik angekommen. Bei den Regierungspartnern sinkt die Hemmschwelle, interne Konflikte nach außen zu tragen. In der Koalition herrscht in diesen Wochen ohnehin eine latente Missstimmung, Stichwort Landeshaushalt 2022/23. Dessen Vorbereitung geht gerade in die entscheidende Phase, und dabei laufen hinter den Kulissen massive Verteilungskämpfe zwischen den Senatsressorts ab. Da tut es manchen Spitzenleuten erkennbar gut, sich öffentlich ein wenig freizuräuspern. Auf die Kontroverse um das Bordellprojekt werden in den nächsten Monaten ähnliche Hakeleien folgen. Die Kombination aus Etat-Frust und Profilierungsdrang ist dafür der ideale Nährboden.