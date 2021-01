Aktuell vertreten insgesamt 84 Abgeordnete die Interessen der Wähler in der Bürgerschaft, 37 Prozent von ihnen sind Frauen. (Sina Schuldt / dpa)

Die Bürgerschaft ist nicht nur dem Namen nach weiblich, mit einer Frauenquote von 37 Prozent ist sie auch einer der Landtage mit dem höchsten Anteil weiblicher Abgeordneter. Das reicht Linken, Grünen und der SPD aber nicht aus. Sie wünschen sich, dass Frauen und Männer paritätisch im Plenum vertreten sind, also zahlenmäßig gleichberechtigt. Im Koalitionsvertrag haben die Regierungspartner deshalb vereinbart, zu prüfen, ob man im Wahlgesetz verankern kann, dass künftig die Wahllisten der Parteien je zur Hälfte weiblich und männlich besetzt sein müssen. Diese Prüfung, die verschiedene Aspekte umfasst, soll nun von juristischen Experten angegangen werden.

Seit Jahren werde versucht, Gleichberechtigung in der Politik durch parteiinterne Quoten, Netzwerk- und Mentoring-Strukturen zu erwirken, heißt es in dem gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen. „Der noch immer zu geringe Frauenanteil in den Parlamenten zeigt aber deutlich, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen.“

Mit dem Anlauf zu einem Paritätsgesetz ist Bremen nicht das erste Bundesland, allerdings sind alle bisherigen Versuche, derartige Bestimmungen gesetzlich zu verankern, von Verfassungsrichtern für unzulässig erklärt worden. Zuletzt hatten es Thüringen und Brandenburg versucht. Linke, Grüne und die SPD verweisen in ihrem Antrag auf Unterschiede in der Bremer Landesverfassung im Vergleich zu Thüringen und Brandenburg, insbesondere auf das ausdrückliche Gebot der Geschlechterparität in öffentlich-rechtlichen Gremien (Artikel 2, Absatz 4). „Wir sind gespannt, ob das Gutachten zu dem Schluss kommt, dass ein Paritätsgesetz mit der Bremischen Landesverfassung vereinbar wäre“, sagt Maja Tegeler (Linke).