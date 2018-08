Der Weltärztebund hat Therapien zur "Heilung" von Homosexuellen im Jahr 2013 als Menschenrechtsverletzung verurteilt. (Michael Reichel/dpa)

Sogenannte Konversionstherapien zur „Heilung“ gleichgeschlechtlicher Sexualität sollen verboten werden. Das fordern die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen anlässlich der bevorstehenden Christopher-Street-Day-Demonstration von Lesben und Schwulen. Gemeinsam wollen die Koalitionäre einen Bürgerschaftsbeschluss herbeiführen, mit dem der Senat zu einer entsprechenden Bundesratsinitiative aufgefordert wird.

„Homosexualität ist keine Krankheit, sondern Teil der menschlichen Natur und eine menschenrechtlich geschützte Ausprägung der Persönlichkeit, die keiner Therapie bedarf“, stellen Sozialdemokraten und Grüne in ihrem Antrag fest. Gleichwohl böten „Homo-Heiler“ immer noch pseudowissenschaftliche Therapien an, mit denen gleichgeschlechtlich orientierte Menschen sozusagen umgepolt werden sollen.

Solche Angebote entstammten vor allem streng religiösen Gruppierungen. Besonders in evangelikalen Kreisen werde häufig der Versuch unternommen, homosexuelle Jugendliche und junge Erwachsene zu „heilen“. Als „Therapie“ würden den Betroffenen beispielsweise homoerotische Bilder gezeigt und gleichzeitig Stromstöße verabreicht, um so eine Abneigung gegen gleichgeschlechtliche Lust zu erzeugen.

Der Weltärztebund hat Konversionstherapien 2013 in einer Erklärung als Menschenrechtsverletzung verurteilt. Die Behandlungen sind demnach eine ernste Gefahr für die Gesundheit der Betroffenen, viele Opfer seien in der Folge über Jahre traumatisiert. Für SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe steht fest: „Wer Homosexuelle ,heilen‘ will, bringt junge Menschen wissend und willentlich in ernsthafte Gefahr, nur um ein homophobes Vorurteil aufrechterhalten zu können.“ Wie es in dem Antrag von SPD und Grünen heißt, haben mehrere europäische Länder Konversionstherapien bereits untersagt, in Großbritannien sei ein einschlägiges Gesetz derzeit in Vorbereitung.