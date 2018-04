Rita Lürßen (links) und Gabriele Strangemann organisieren alle zwei Jahre die „Bremer Gala gegen Krebs“ in der Oberen Rathaushalle. (Walter Gerbracht)

Begonnen hat alles im Jahr 2000. Damals suchte die Bremer Krebsgesellschaft dringend einen Knochenmarkspender für eine junge Frau. Die Mutter von fünf Kindern war an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Die Zeit drängte, denn die Überlebenschancen ohne Knochenmarkspende waren sehr schlecht. "Wir wollten eine groß angelegte Typisierungsaktion organisieren, um eine geeignete Spenderin oder einen Spender zu finden", sagt Gabriele Strangemann, die damals ebenso wie Rita Lürßen bereits dem Kuratorium der Bremer Krebsgesellschaft angehörte. "Dafür benötigten wir viel Geld – möglichst schnell und möglichst viel."

Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihnen für die Typisierungsaktion, die den Titel "Monika B." trug, 100.000 Mark an Spenden einzuwerben. "Das war damals alles sehr bewegend. Diese große Hilfsbereitschaft; vor allem aber, dass schließlich eine Spenderin für die schwerkranke Mutter gefunden wurde", sagt Rita Lürßen. "Die Aktion war darüber hinaus auch eine Initialzündung für unsere künftige ehrenamtliche Tätigkeit."

Benefizkonzerte für krebskranke Menschen

Denn: Das Kuratorium wollte auch in Zukunft für ähnliche Herausforderungen besser gerüstet sein – um spontan, aber auch mit langfristigen Projekten krebskranken Menschen helfen zu können. "Zu der Zeit trat der Bremer Pianist Nikolaus Lahusen, der selbst an Krebs erkrankt war, an die Bremer Krebsgesellschaft heran", erzählt Gabriele Strangemann. Seine Idee: ein Benefizkonzert, um auf die Situation krebskranker Menschen aufmerksam zu machen und um Spenden für Projekte einzuwerben.

Unterstützer waren schnell gefunden: Der damalige Bürgermeister Henning Scherf übernahm die Schirmherrschaft und stellte die Obere Rathaushalle zur Verfügung. "Auch die Bremer Philharmoniker sagten gleich zu, den musikalischen Part zu übernehmen, ehrenamtlich und in ihrer Freizeit", betont Gabriele Strangemann. "Alle waren und sind auch heute ehrenamtlich im Einsatz: von den Musikern bis zum Servicepersonal im Rathaus. Auf diese Hilfsbereitschaft sind wir sehr stolz." 2002 fand schließlich die 1. Bremer Gala gegen Krebs statt. Die Rathaushalle war bereits bei der Premiere bis auf den letzten Platz besetzt.

Wenn an diesem Freitagabend die inzwischen 10. Gala in der Oberen Rathaushalle um 19 Uhr beginnt, blicken Rita Lürßen und Gabriele Strangemann auf eine erfolgreiche Tradition zurück. "Erfolgreich im Sinne des Einsatzes für Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen", betont Rita Lürßen. Alle zwei Jahre organisiert das Kuratorium die Gala, und auch in diesem Jahr sind die Karten für die rund 450 Plätze bereits seit mehreren Wochen ausverkauft.

Carsten Sieling ist Schirmherr der Gala

Bürgermeister Carsten Sieling ist Schirmherr der 10. Bremer Gala gegen Krebs, nach der Begrüßung durch Rita Lürßen vom Kuratorium stehen Grußworte von Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz und dem Vorsitzenden der Bremer Krebsgesellschaft, Ernst Heinrich Schmidt, auf dem Programm. "Auf die Gäste wartet ein wundervoller Konzertabend, der von den Bremer Philharmonikern gemeinsam mit herausragenden Solisten unter der Leitung von Gastdirigent Dominik Beykirch gestaltet wird", sagt Gabriele Strangemann. "In diesem Jahr mit Melodien von Franz Lehàr, Emmerich Kálmán und Johann Strauß."

Und auch in diesem Jahr rechnen die beiden Bremerinnen mit einer Spendensumme in ähnlicher Höhe wie vor zwei Jahren. Zur neunten Auflage der Gala wurden über 120.000 Euro gespendet. Die Spendensumme sei eine wichtige Basis, um die Arbeit der Bremer Krebsgesellschaft in ihrem Umfang überhaupt erst möglich zu machen. Der eingetragene Verein finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

In drei Anlaufstellen in Bremen-Stadt, Huchting und Bremen-Nord können sich Menschen, die an Krebs erkrankt sind, und ihre Angehörigen kostenfrei beraten lassen. Die Beratungsstelle in Bremen-Nord verdankt ihre Existenz den Spendengeldern, die durch das Kuratorium eingeworben werden konnten. "Im vergangenen Jahr wurden an den drei Standorten 2730 Beratungsgespräche geführt", sagt Gabriele Strangemann. Neben den Beratungen bietet die Krebsgesellschaft Vorträge, Workshops sowie Projekte und Initiativen an. Das Foto-Projekt "Schau mich an" liegt dem Kuratorium ganz besonders am Herzen: "Die Künstlerin Claudia A. Cruz hat Frauen, die an Krebs erkrankt sind, fotografiert. Die Frauen haben sich für die Fotos wunderschön geschminkt und gekleidet; sie strahlen so viel Selbstbewusstsein und Lebensfreude aus. Selbstbewusstsein und Freude sind so wichtig, gerade bei einer solch schweren Erkrankung", sagt Rita Lürßen.

Seit 20 Jahren im Einsatz

Seit fast 20 Jahren engagieren sich die beiden Bremerinnen im Kuratorium der Bremer Krebsgesellschaft. Und längst hat der Einsatz auch ihr privates Umfeld erreicht. "Bei Geburtstagen bitten wir regelmäßig um Spenden, das ist eine feste Regel. Warum wir uns engagieren, lässt sich sehr einfach zusammenfassen: Das ist Hilfe am Menschen", betont Rita Lürßen.