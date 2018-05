Wunderbar-Chef Marcus Vancura hat ein Herz für wilde Auftritte. (Frank Thomas Koch)

Schlechte Nachricht für alle, die dann und wann einer gepflegten Portion Party-Irrsinn nicht abgeneigt sind: Bald gibt es dafür eine Adresse weniger in Bremen. Die Tage der Wunderbar sind gezählt, dieser nur knapp 60 Quadratmeter kleinen Kneipe in der Schwachhauser Heerstraße. Für viele Gäste ist sie mit das Größte, was Bremens Nachtleben aufbietet.

Die Weltmeisterschaft will Wunderbar-Chef Marcus Vancura noch zeigen. "Wir machen auf jeden Fall Public Viewing, dazu stell' ich vielleicht einen Grillwagen raus, mal gucken", sagt er. Wenn die WM dann gespielt ist, macht Vancura dicht. Spätestens am 27. Juli wird es die Wunderbar in dieser Form nicht mehr geben.

In dem Haus sollen Wohnungen entstehen

Der Grund ist schnell erklärt: Im vergangenen Jahr ist das komplette Haus verkauft worden. Dort sollen neue Wohnungen entstehen, auch in dem Raum, der jetzt von Mittwoch bis Sonnabend noch Kneipe ist. Der neue Hauseigentümer hat den Vancuras, Marcus' Bruder Patrick führt die Geschäfte, im Januar die Kündigung geschickt. "Es gab da keinen Stress oder Ärger. Ende Juli ist Schicht, so ist das eben. Ich werde bestimmt noch eine kleine Träne vergießen, aber dann geht es weiter", sagt Vancura.

Im Mai haben sie in der Wunderbar siebten Geburtstag gefeiert. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überhaupt sieben Jahre lang machen", sagt Vancura. Aber die Mischung, seine Mischung, funktioniert halt: Das abgeranzte Lokal, Schlager- und Malle-Hits und dazu natürlich die Marcus-Vancura-Show, wenn er in wechselnden Outfits, schrill sind sie alle, auf die Theke springt, aus voller Kehle mitsingt und seine aufblasbare Gitarre spielt, als wäre es eine echte.

"Schlager funktioniert noch", das ist für den 47-jährigen Vancura der eine Grund für den Erfolg der Wunderbar. Und der andere: "Seien wir mal ehrlich: Was gibt es denn in der Umgebung sonst noch an Alternativen für Leute über 35? Wo kann man noch rauchen? Wenn die Läden an der Schlachte am Wochenende dicht machen, glüht hier von jetzt auf gleich der Zapfhahn." Dann quetschen sich über 100 Leute in die Separees und jeden Quadratzentimeter dazwischen. Gut betuchte Schwachhauser genauso wie Junggesellenabschiede aus umzu und immer mal wieder ehemalige Werderspieler und andere Bremer Prominenz. Vancura: "Aber diese alten Kneipen sterben aus."

Auswandern nach Mallorca?

Seit 2016 bietet er mit dem Wunderbar-Ableger Wuba-Stadl zwei Häuser weiter selbst eine Alternative für die Feierwilligen an. Geöffnet ist freitags und sonnabends, unter der Woche kann man sie mieten. Und das Stadl wird es als eine Art Wunderbar light auch weiterhin geben. "Meine Shows werde ich da bestimmt auch mal machen. Aber ich muss auch sagen: Sieben Jahre reichen. Ich will ruhiger werden und nicht mehr so präsent sein", sagt Vancura – auch wenn man ihm das nicht so richtig glauben mag.

Langfristig aber läuft es womöglich doch auf einen Abschied hinaus. Auswandern, irgendwohin, wo die Sonne öfter scheint als in Bremen, das ist so ein Plan, den Vancura schon länger im Hinterkopf hat. Nicht sofort, aber so in zwei, drei Jahren. Mallorca könnte er sich vorstellen, da wissen sie Party-Stimmung à la Vancura schließlich auch zu schätzen. "Vielleicht auch nur drei bis fünf Monate im Jahr", sagt er. Vielleicht zieht es ihn aber auch irgendwann nach Österreich. Die Familie stammt von dort, beide Brüder lebten zehn Jahre lang in Wien.