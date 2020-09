Martin Lentz bei den Proben mit den Jugendsinfonieorchester Bremen- Mitte, das 75 Mitglieder im Alter von 14 bis 24 Jahren hat. (Christina Kuhaupt)

Musiker und ihre Fans haben in diesem Jahr wegen Corona eine lange Durststrecke hinter sich. Zwar konnte der Kultursommer Summarum mit seinen kleinen Freiluftformaten den Kulturhunger ein bisschen stillen, Großveranstaltungen mit vielen Tausend Menschen sind aber weiterhin untersagt. Das trifft auch Traditionsveranstaltungen wie „Musik und Licht“ am Hollersee.

Wenn das Jugendsinfonieorchester Bremen-Mitte der Musikschule Bremen die „Feuerwerksmusik“ von Händel intoniert und sich die Kaskaden gemeinsam mit den am Seeufer aufgestellten Fackeln im lackschwarzen Wasser spiegeln, dann ist das von jeher ein Gänsehaut-Moment gewesen. Zumal, wenn darauf, wie stets, der Walzer aller Walzer, der „Kaiserwalzer“ von Johann Strauß, folgt. Auf dieses gemeinsame Erlebnis müssen in diesem Jahr Tausende Menschen verzichten, die an diesem Sonntag normalerweise dicht an dicht, fröhlich plaudernd und in froher Erwartung des Konzertereignisses ihre Picknickkörbe ausgepackt hätten. Aber, da waren sich Bürgerpark-Direktor Tim Großmann und Martin Lentz, der Leiter des Jugendsinfonieorchesters Bremen-Mitte, einig: Ganz ausfallen lassen gibt’s nicht.

Format soll im nächsten Sommer wiederholt werden

Zumal die Musikschule mit ihren verschiedenen Orchesterformationen bereits am

12. Juli an sechs Stellen im Bürgerpark umsonst und draußen gespielt hat. Als Ersatz für das geplante Konzert in der Glocke, das ausfallen musste. Die vielen Menschen seien so begeistert gewesen von diesem musikalischen Spaziergang, dass das Format im nächsten Sommer wiederholt werden soll, kündigt Martin Lentz an. Aber ganz verzichten müssen die Fans von „Musik und Licht“ am Hollersee dann doch nicht auf ein zumindest partielles Gemeinschaftserlebnis. Denn das Konzert wird am Sonntag, 13. September, ab 19.30 Uhr, dieses Mal aus der Bremenhalle des Flughafens, via Youtube.com live im Netz gestreamt. „Da haben wir vor zwei Jahren schon einmal ein Projekt gemacht, und seit dem Lockdown proben wir auch in der Bremenhalle“, sagt Martin Lentz.

Auch auf dem Online-Kanal des WESER-KURIER ist das Konzert live gestreamt zu erleben. Für alle, die nicht online sind, wird der Stream von Radio Weser-TV für Fernsehen und Radio übernommen, nachdem Radio Bremen abgelehnt hatte (radiowesertv.info und UKW 92,5). In der Bürgerpark-Verwaltung im Schweizer Haus werden schon fleißig Fackeln verkauft. Wie in den Vorjahren, kann auch via SMS gespendet werden. Die genaue Adresse wird während der Übertragung eingeblendet. „Wir haben schon Rückmeldungen bekommen, dass sich viele Menschen im Garten oder auf dem Balkon im Fackelschein treffen werden, um gemeinsam das Konzert zu erleben“, erzählt der Dirigent. Natürlich mit dem obligatorischen Picknick. Geplant ist, dass sich das Publikum von Zuhause via Youtube in den Stream einblenden kann. Ähnlich, wie das seit geraumer Zeit auch beim Wiener Opernball praktiziert wird. Ehemalige Orchestermitglieder, die inzwischen in alle Himmelsrichtungen verstreut seien, wollen das Konzert überall auf der Welt mitverfolgen, so Lentz. Natürlich wird wie immer am Schluss „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen. Diesmal eben daheim.

Das Technik-Team unter Federführung von Torsten Helbron hat dazu besonders schöne Aufnahmen des Vollmondes per Kamera eingefangen. „Sie haben viele Stunden daran gearbeitet“, erzählt Lentz. Auch an den Interviews mit Musikern und Bürgerpark-Direktor Tim Großmann, die zwischendurch eingeblendet werden. Ein schöner Beweis des Teamgeistes, von dem das 75-köpfige Orchester geprägt ist. Martin Lentz ist froh, dass es dank der zahlreichen Sponsoren, die zur Stange gehalten haben, möglich war, das technische Equipment anzuschaffen. Wenn die „Feuerwerksmusik“ erklingt, werden Aufnahmen des Feuerwerks am Hollersee aus früheren Jahren über die Schirme flimmern.

Das Jugendsinfonieorchester wird unter anderem Auszüge aus Georges Bizets „Carmen-Suite“ spielen sowie den vierten Satz aus Richard Strauss’ 2. Sinfonie, „Nimrod“ aus den Enigma-Variationen von Edward Elgar und Auszüge aus der Computerspielmusik „Anno 1701“ von Tilmann Sillescu.

Ein besonderes Highlight dürfte die Hommage an Ennio Morricone werden. Der italienische Komponist, der die Filmmusik für zahlreiche Western-Klassiker, beispielsweise „Spiel mir das Lied vom Tod“, schuf, starb in diesem Jahr im Alter von 92 Jahren.

