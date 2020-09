Imme Gerke bietet Kurse in der Kulturenwerkstatt an. Sie will sich von Pöbeleien und Sachbeschädigungen nicht einschüchtern lassen. (Roland Scheitz)

Eine eingeworfene Fensterscheibe, ein demoliertes Firmenschild und immer wieder wüste verbale Attacken direkt ins Gesicht: Imme Gerke, die mit ihrem Mann Jacques Drolet in der Überseestadt Kurse zum Verständnis fremder Kulturen anbietet, klagt über eine zunehmend feindselige Stimmung. „Bremen behauptet immer, anders zu sein, aber das erlebe ich nicht so“, sagt die promovierte Biologin, die seit 2015 in der Konsul-Smidt-Straße Schulungen für Einzelpersonen und Gruppen anbietet.

Vor allem an den Wochenend-Nachmittagen, wenn in der Kulturenwerkstatt die Türen für alle offen stehen, gebe es öfter Stress mit Besuchern, die definitiv kein Interesse an cross-kulturellem Training haben. „Es finden sich immer wieder Leute, die meinen, uns mal richtig sagen zu müssen, was sie von dem Ganzen ‘Multikulti-Scheiß’ halten“, berichtet Gerke. Meistens seien sie und ihr Mann, ein Frankokanadier, zu zweit in der Werkstatt. Sie versuche dann, die Pöbler nach draußen zu begleiten und sie dort zu beruhigen, während Drolet sich um die ernsthaft interessierten Besucher kümmere. „Zur Zeit sind das vor allem Afrodeutsche.“

Bislang seien die Auseinandersetzungen mit den Provokateuren noch nicht eskaliert, sagt Gerke. „Es wurde aber schon mal recht laut im Gespräch, und wir haben deshalb auch mit den Kontaktpolizisten gesprochen.“ Die mutwillig zerstörte Fensterscheibe sei von der Polizei protokolliert worden, und damit hatte es sich dann.

Globalisierung bewältigen

Die Kulturmittlerin will sich nicht einschüchtern lassen, wirkt eher enttäuscht und verärgert als verängstigt. „Ich habe fünf Jahre in Madagaskar gearbeitet, als dort bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten – da hatte ich hin und wieder wirklich Angst“, berichtet sie. Damals war sie für die Schweizer Entwicklungshilfe-Agentur im Einsatz; es folgten drei weitere Jahre in Burkina Faso.

Zu ihrer Klientel gehören heute Lehrer, Kommunalpolitiker, Pflegeeltern, ehrenamtliche Helfer. „Ich schule Erwachsene, Jugendliche und Kinder, um sie auf das Leben und Arbeiten in der Globalisierung vorzubereiten“, erklärt die gebürtige Bremerin. „Lange gab es dies nur für Diplomaten, Entwicklungshelfer, Blauhelme und Spitzenmanager. Aber ich denke, jeder sollte heute ein Anrecht haben auf diese Fähigkeiten.“ 2015, als die Kulturenwerkstatt eröffnet wurde, wollte sie auch den Einheimischen helfen, ihre Verunsicherung durch die Flüchtlingswelle zu überwinden. Denn mit dem Aufstieg der AfD hätten sich die Grundstimmung und der Ton in Deutschland geändert.

Gerkes Ideal ist nicht einfach eine multikulturelle Gesellschaft, in der verschiedene Gruppen friedlich nebeneinander leben. „Cross-kulturell“ bedeutet für sie, sich aus den Bestandteilen verschiedener Kulturen ein persönliches Mosaik zu gestalten. Gegen die Verunsicherung durch die Auswirkungen der Globalisierung müsse man den Menschen einen neuen, persönlichen Weg anbieten. „Das tun wir und das werden wir weiter tun“, bekräftigt die 63-Jährige.