Die eingerüstete Bremer Landesvertretung in Berlin. (Landesvertretung Bremen)

Trotz Sommerpause und andauernder Corona-bedingter Einschränkungen herrscht in der Hiroshimastraße 24 in Berlin in diesen Wochen reges Treiben. Grund dafür sind die umfassenden Renovierungsarbeiten an dem Gebäude der Vertretung des Landes Bremen beim Bund. Insbesondere an drei Stellen gibt es Renovierungsbedarf. Zunächst sind Ausbesserungsarbeiten an der Fassade und dem Wärmedämmverbundsystem erforderlich.

Der Dachaufbau benötigt eine ordnungsgemäße Abdichtung inklusive der Gründachgestaltung. Außerdem muss der Gebäudesockel ertüchtigt werden, um besser vor Grund- und Regenwasser zu schützen. Gleichzeitig wird die Gebäudeleit- und Brandschutztechnik erneuert und die Gebäudeüberwachungsanlagen werden auf einen zeitgemäßen Standard gebracht.

Der Bevollmächtigte beim Bund, Staatsrat Olaf Joachim, freut sich über den gelungenen Start der notwendigen Bauarbeiten, die der Bremer Senat im letzten Jahr beschlossen hat. Die finanziellen Mittel wurden durch die Bürgerschaft bereitgestellt. Für die Maßnahmen an dem Objekt sind insgesamt rund 2,3 Millionen Euro veranschlagt. „Nach einer intensiven Planungszeit nutzen wir die Sommerpause, um die dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten zu realisieren“, sagte Joachim. Ab September würde das Gebäude wieder komplett für die Interessenvertretung Bremens in der Bundeshauptstadt zur Verfügung stehen.

Im Zuge der Baumaßnahmen wird auch die Barrierefreiheit des Gebäudes verbessert. Hierbei stehen der zeitgleiche Bau eines barrierefreien Zugangs zur Landesvertretung und die barrierefreie Gestaltung des Veranstaltungsbereichs im Erdgeschosses im Mittelpunkt. Das Gästehaus bietet Dienstreisenden und Gästen aus Bremen und Bremerhaven Unterkunft in Berlin.