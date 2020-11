Die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im Lande Bremen im Stadtteil Vegesack. (Sina Schuldt)

Das Bremer Landgericht hat die Anklage im sogenannten Bamf-Verfahren in weiten Teilen verworfen. Die Entscheidung wurde am Freitag bekannt gemacht. Vorangegangen waren 15 Monate lange Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, an denen in Spitzenzeiten bis zu 40 Beamte beteiligt waren.

Der Vorwurf lautete, dass in der Vegesacker Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Asylbewerbern ohne rechtliche Grundlage ein Schutzstatus zugesprochen wurde. Der sogenannte Bamf-Skandal hatte im Sommer 2018 bundesweit Schlagzeilen gemacht. Er geschah vor dem Hintergrund des Streits um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.

Im August vergangenen Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Beschuldigt werden die ehemalige Leiterin der Bamf-Außenstelle und zwei Rechtsanwälte, die mit der Regierungsdirektorin gemeinsame Sache gemacht haben sollen.

Die Straftaten sollen im Zeitraum zwischen Juni 2014 und März 2018 begangen worden sein. Angeklagt sind insgesamt 121 Fälle. Betroffen ist insbesondere der Bereich des Asyl- und Aufenthaltsgesetzes. Darüber hinaus stehen aber auch Straftaten der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung, der Fälschung beweiserheblicher Daten, der Urkundenfälschung und der Verletzung des Dienstgeheimnisses zu Buche.

Entscheidung noch nicht rechtskräftig

Nach der Entscheidung des Landgerichts, die noch nicht rechtskräftig ist, wird die Hauptverhandlung gegen die frühere Vegesacker Bamf-Chefin lediglich wegen der Vorwürfe der Vorteilsannahme in zwei Fällen, der Fälschung beweiserheblicher Daten in sechs Fällen sowie der Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht in ebenfalls sechs Fällen eröffnet. Einer der beiden Rechtsanwälte muss sich wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern in vier Fällen, der gewerbsmäßigen Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung in zwei Fällen sowie der Vorteilsgewährung in ebenfalls zwei Fällen verantworten. Die Anklage gegen den zweiten Rechtsanwalt wurde vom Gerichts vollends verworfen.