Die Richter des Bremer Landgerichts haben bereits in drei Fällen eine Berufsverhandlung seitens Vonovia abgelehnt. Die Richter sehen keine Chancen auf Erfolg. Es geht um Mieterhöhungen nach einer energetischen Modernisierurng. (Kuhaupt)

Es ist ein wenig wie im Kino-Klassiker „Und ewig grüßt das Murmeltier“. Der Wohnungskonzern Vonovia hat vor allem Häuser am Peterswerder energetisch modernisiert. Zusammen mit der Modernisierung präsentierte das Unternehmen den Mietern ein Schreiben, wie viel diese in Zukunft an Miete zahlen müssten. Denn bis Ende 2018 war es möglich, elf Prozent der Kosten auf die Miete umzuschlagen. Seit Januar sind acht Prozent erlaubt.

Da diverse Mieter dort schon viele Jahre wohnen und einen alten Mietvertrag haben, bedeutete dies für manchen eine Erhöhung der Kaltmiete um etwa 40 Prozent. Dagegen setzten sich die Mieter zur Wehr. Eine ganze Reihe von ihnen gewann vor dem Bremer Amtsgericht. Danach wiederholte sich alles so ähnlich wie im Film mit dem Murmeltier: Vonovia ging in Berufung und verlor dann schließlich vor einer der zwei Kammern des Bremer Landgerichts, die sich mit solchen Mietfällen beschäftigen.

Die Begründungen der Richter ähnelten sich. Sie kritisierten in ihren Urteilen, dass der Wohnungskonzern nicht detailliert genug nach einzelnen Gewerken die Modernisierungskosten dargelegt hätte. Dabei stand immer im Raum, dass reine Instandhaltungskosten auch in die energetische Modernisierung mit eingerechnet wurden. Dadurch steigt die Gesamtsumme und die Summe, die auf die Mieter umgeschlagen werden kann.

Bei Objekten in der Poelzigstraße klagten gleich mehrere Nachbarn. Da sich die Fälle ähnelten und Vonovia jedes Mal wieder in die nächste Instanz vor das Landgericht ziehen wollte, haben die Richter dem nun bereits in drei Fällen ein Ende gemacht. Sie haben die Berufung nicht zugelassen. Als Begründung nannten sie, dass die Berufung keine Chance auf Erfolg hätte.

Der Bremer Anwalt für Mietrecht, Valentin Weiß, sieht in diesen abgelehnten Fällen eine Blaupause für mindestens 22 andere Vonovia-Mieter, die er vertritt: „Eigentlich müsste das Unternehmen nun auf die Mieter zugehen und einsehen, dass die Berufungen hier vor dem Bremer Landgericht keinen Sinn mehr machen.“ Mit der Ablehnung der Berufung gehe auch automatisch für Vonovia einher, vor den Bundesgerichtshof zu ziehen. Würde es dort zu einem Urteil kommen, könnte Vonovia damit Recht schaffen, an dem sich die Landgerichte Deutschlands in Zukunft orientieren würden.

Einschränkung von Modernisierungsinvestitionen

Der Wohnungskonzern wolle sich zeitnah äußern, wie er mit den abgelehnten Berufungen in Bremen umgehen will. Im Dezember hatte der Vonovia-Vorstandsvorsitzende Rolf Buch bereits angekündigt, in Deutschland die Investitionen in energetische Modernisierungen drastisch zu kürzen. Dabei standen 40 Prozent im Raum, um die die Summe gekürzt werden soll.

Wie Vonovia-Vorstandsmitglied Klaus Freiberg dem WESER-KURIER sagte, waren in Bremen für 2018 fast 50 Millionen Euro eingeplant. Freiberg bezeichnete im August im Interview die Fälle in Bremen als ein formales, juristisches Versäumnis. Laut seinen Angaben habe Vonovia bei 20 000 Modernisierungen Klagen im niedrigen dreistelligen Bereich.

Damals sagte der Vorstand, in dessen Lebenslauf auf der Vonovia-Seite steht: „Freiberg ist ausgewiesener Experte in der Ausrichtung von Unternehmen auf Kundenorientierung.“: „Die Mehrzahl unserer Mieter ist zufrieden mit uns, davon hört und liest man aber selten etwas. Das müssen wir aber aushalten.“ Das Unternehmen Vonovia besitzt in der Hansestadt etwa 11 000 Wohnungen – bei gut 2200 davon handelt es sich um preisgebundene Sozialwohnungen.