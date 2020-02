Einer der Angeklagten erwartet die Verkündung des Urteils. (Ralf Michel)

Achteinhalb Jahre Gefängnis für den Boss der Betrügerbande, zwischen dreieinhalb sowie drei Jahren und elf Monaten für seine Komplizen. Im Landgericht wurden am Dienstagmorgen die Urteile im Prozess um vier falsche Polizisten verkündet.

Fast ein Jahr lang dauerte der Prozess gegen die vier Männer, die mit der Betrugsmasche „falscher Polizist“ innerhalb weniger Monate fast zwei Millionen Euro erbeutet hatten. Opfer waren in allen Fällen ältere Menschen, die am Telefon mit erfunden Geschichten über drohende Überfälle so sehr unter Druck gesetzt wurden, dass die Senioren den angeblichen Polizisten „zur Sicherheit“ Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände aushändigten.

Ins Netz gingen die Betrüger der Polizei im Zuge einer groß angelegten Razzia im September 2018, an der Polizeibehörden aus Bremen, Hamburg und Niedersachsen sowie der Zoll beteiligt waren. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bremen wurden damals 18 Objekten in Bremen und Niedersachsen durchsucht und Vermögenswerte von insgesamt rund 1,8 Millionen Euro beschlagnahmt.

In Bremen festgenommen und wegen bandenmäßigen Betruges angeklagt wurden vier Männer, die in unterschiedlichem Maße und in unterschiedlichen Funktionen Aufgaben innerhalb der Betrugsmaschinerie wahrgenommen hatten. Seit März 2019 standen sie vor dem Landgericht.