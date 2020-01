Mit vielen unerledigten Altfällen hat das Bremer Landesgericht, trotz der Bildung einer Altverfahrenskammer, momentan zu kämpfen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Der Druck auf das Landgericht Bremen hält unvermindert an: Ob bei den Eingangszahlen neuer Fälle, bei den Berufungsverfahren oder den vordringlich zu bearbeitenden Haftsachen – überall bewegten sich die Zahlen 2019 auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Kleiner Lichtblick aus Sicht von Gerichtspräsidentin Karin Goldmann: „Durch die Bildung der gesonderten Altverfahrenskammer ist es uns dennoch gelungen, zumindest die Anzahl der Strafverfahren, die vor dem 1. Juli 2016 eingegangen sind, von 35 auf 19 spürbar zu reduzieren.“

Mitte 2018 warnte ein externer Gutachter vor der bedrohlichen Situation am Landgericht: Berge unerledigter Altfälle in Kombination mit einer Rekordzahl von Neueingängen führten zu einer explosiven Gemengelage, der Geschäftsablauf der Großen Strafkammern drohe komplett aus dem Ruder zu laufen. Zumindest das konnte mithilfe zusätzlicher Stellen und Personalverschiebungen verhindert werden. Das Landgericht habe sich auf den Weg gemacht, beschreibt Justizstaatsrat Björn Tschöpe (SPD) den Stand der Dinge. Dies müsse nun entsprechend den Empfehlungen des externen Gutachtens konsequent fortgesetzt werden.

Viele Altfälle

Rund 250 Verfahren wurden 2019 am Landgericht Bremen in erster Instanz erledigt, dazu noch einmal genauso viele Berufungsverfahren. Damit wurden in beiden Instanzen etwa so viele Fälle abgearbeitet, wie im Laufe des Jahres neu hinzukamen. Doch das Arbeitspensum der Richter sah schon das Gutachten im Mai nicht als Problem an. Das wurde vielmehr in den organisatorischen Strukturen des Gerichts ausgemacht, vor allem aber in der Zahl der unerledigten Altfälle. Um die kümmert sich seit Anfang 2019 eine eigens eingerichtete Kammer, berichtet Goldmann. Und zwar vorrangig um die Gewaltverfahren, von denen inzwischen 16 erledigt werden konnten. Bei den verbliebenen 19 Altfällen handele es sich überwiegend um Betäubungsmittelkriminalität und um Vermögensdelikte.

Ein Paradebeispiel dafür, dass es am Landgericht durchaus dauern kann, bis ein Verfahren in Gang kommt, ist der Prozess zum Überfall auf Bauarbeiter in der Neustadt aus dem Jahr 2013, dessen Eröffnung nach wie vor in den Sternen steht. Grund dafür ist in erster Linie die unverändert hohe Zahl von Haftsachen bei den Neueingängen. Bei diesen Fällen sitzen die Angeklagten in Untersuchungshaft. Deshalb müssen ihre Fälle vorrangig verhandelt werden, das heißt, spätestens nach sechs Monaten. 96 Haftsachen gab es 2019, im Jahr davor waren es 92.

Angesichts der problematischen Gesamtsituation erhielt das Landgericht schon Ende 2018 zusätzliches Personal. Dadurch konnte die Zahl der Strafkammern von zehn auf zwölf aufgestockt werden. Durch Pensionierungen und auch wegen hoher Personalfluktuation hätten die aber nicht alle sofort personell voll ausgestattet werden können, sagt Goldmann. Die Neubesetzung einer Strafkammer sei erst im Mai 2019 gelungen, eine der Bremerhavener Strafkammern habe bis heute nicht mit der erforderlichen Arbeitskraft ausgestattet werden können.

Mammutverfahren warten schon

„Für dieses Jahr bräuchten wir dringend eine vollständige und kontinuierlichere Besetzung aller Richterbänke“, wünscht sich Bremens Landgerichtspräsidentin. Nicht zuletzt auch mit Blick auf weitere in diesem Jahr anstehende Mammutverfahren. Dazu gehört der Prozess um die Vorgänge in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Zwei Jahre dauerte hierzu die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft. An deren Ende steht eine Anklage, die 121 Punkte umfasst.

Die Personalsituation des Landgerichts ist nicht nur in Bremen ein Thema. Erst im Dezember hatten sich die Präsidentinnen und Präsidenten der norddeutschen Landgerichte auf ihrem Jahrestreffen in Hannover über ihre Personalausstattung beklagt. Die engen verfassungsrechtlichen Fristen gerade in Haftsachen könnten mit den derzeitigen personellen Möglichkeiten vielfach nur durch außerordentliche Personalverschiebungen gewahrt werden, hieß es in einer Pressemitteilung. Was unvermeidlich Arbeitskraftverluste in anderen Bereichen wie etwa bei den Zivilverfahren bedeute. Im Strafrecht könnten Nicht-Haftsachen teils erst nach langer Wartezeit verhandelt werden – unabhängig von der Schwere der vorgeworfenen Taten.