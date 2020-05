Mit Traktoren haben Landwirte am Donnerstag bundesweit wieder gegen die ihrer Meinung nach zu tief greifenden Auswirkungen des Agrarpaketes demonstriert. Auch Landwirte aus Bremen und Bremerhaven beteiligten sich an den Fahrten. (Boris Roessler /dpa)

Auf den ersten Blick sieht es noch ganz gut aus: Verglichen mit anderen Wirtschaftszweigen ist die Landwirtschaft von der Corona-Krise weniger hart getroffen. „Doch wir Landwirte werden die Auswirkungen zeitversetzt zu spüren bekommen. Sie treten wahrscheinlich erst im Winter in ganzer Härte ein“, sagt Hilmer Garbade, Präsident des bremischen Landwirtschaftsverbands, „vor allem die sinkende Kaufkraft in der Bevölkerung wird sich auf den Lebensmittelmarkt negativ auswirken.“ Mehrere Vertreter der Bremer Landwirtschaft trafen sich im großen Bauernhaus von Hilmar Garbade nahe an der Wümme mit der Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne), um sich über die aktuelle Lage der Landwirtschaft in Bremen auszutauschen.

Garbade und Schaefer kamen frisch von einer Tour durch Bremer Naturschutzgebiete zurück – und diese bestehen vorrangig aus feuchtem Grünland. „Damit wird klar, dass Naturschutz und Landwirtschaft in Bremen Hand in Hand gehen müssen“, betont Maike Schaefer, die von den großen Mengen selten gewordener Brachvögel, Kiebitze und Uferschnepfen stark beeindruckt war. „Das Wiesenvogel-Schutzprogramm läuft in Bremen so gut, dass es inzwischen deutschlandweit Beachtung findet“, sagt sie, obwohl Vogelwelt wie Landwirtschaft unter dem Klimawandel leiden: Zu trockener Boden infolge von zwei zu warmen Jahren mit geringen Niederschlägen macht für die Wiesenvögel das Stochern nach Nahrung schwer und bedeutet für die Landwirte weniger Aufwuchs und damit Futter für das Vieh.

Doch Kernthema des Treffens war die Corona-Krise. „Rechtzeitig und ausreichend Erntehelfer zu finden, hat gut geklappt“, sagt Hilmer Garbade, „aber in Bremen sind auch nur wenige Betriebe auf sie angewiesen. Besonders stark betroffen waren Landwirte, die Ferienwohnungen vermieten, aber auch durch die Schließung der Gastronomie fehlte ein wichtiger Abnehmer für landwirtschaftliche Produkte.“ Ein weitreichendes mentales Problem sei immer noch die fehlende Akzeptanz der Landwirtschaft durch weite Kreise der Bevölkerung. Wegen des Insektensterbens, der Nitratbelastung und Massentierhaltungen werde immer noch mit dem Zeigefinger auf die Landwirtschaft gezeigt, „und das tut sehr weh und frustriert uns stark“, sagt Garbade.

„Die Landwirtschaft hat immer noch unter einem schlechten Image zu leiden“, bestätigt Harje Kaemena, Landwirt aus dem Niederblockland, „doch es besteht die Hoffnung, dass sich das durch die Corona-Krise ändert.“ Leute würden seitdem mehr darauf achten, regionale Produkte zu kaufen. Und der Bevölkerung müsse näher gebracht werden, dass sie damit der Landwirtschaft vor Ort helfen und zugleich zum Klimaschutz beitragen.

Hilfe durch Weideprämie

Zu den regionalen Produkten gehört auch die Bremerland Milch, die ausschließlich von Bremer Landwirten erzeugt wird. „Damit steht außer Biomilch auch regionale Milch aus der konventionellen Landwirtschaft in den Regalen“, sagt Maike Schaefer. Mit Hilfe einer Weideprämie in Höhe von rund 400.000 Euro will die Umweltsenatorin Landwirten finanziell unter die Arme greifen, die im Sommer ihre Rinder wieder auf die Weiden bringen, statt sie im Stall zu halten – zugunsten des Tierwohls wie des Artenschutzes gleichermaßen. „Die Prämie soll ab 2021 ohne großen Verwaltungsaufwand umgesetzt werden“, verspricht die Senatorin.

Eine wesentliche Einkommensquelle für Bremer Landwirte ist die Milch. „Bis kurz vor der Corona-Krise hat sich der Milchmarkt positiv entwickelt“, sagt Hilmer Garbade, „doch dann ging es bergab, wobei die Summe von Einflüssen das Problem bildet.“ Infolge von Corona geriet der Absatz von Milchprodukten europaweit ins Stocken, weil Lieferketten zerrissen wurden. Doch Einflüsse wie eine Mäuseplage und die zu große Trockenheit der letzten zwei Jahre hätten das Problem verschärft. „Die Corona-Soforthilfen reichen jedenfalls bei weitem nicht aus“, sagt Ralf Hagens, Präsident der Landwirtschaftskammer Bremen – was Maike Schaefer bestätigt und deshalb eine mittel- und langfristige finanzielle Hilfe in Aussicht stellt, die aber inhaltlich noch nicht ausgestaltet sei.

„Die Landwirtschaft übt ja einen unmittelbaren Einfluss auf Natur, Umwelt und Klima aus, um so wichtiger ist es, einen schonenden Umgang auch zu honorieren“, sagt Harje Kaemena, der den Vorschlag macht, statt des Solidaritätszuschlags von jedem Steuerzahler einen Umweltbeitrag einzufordern. Hilmer Garbade glaubt, dass über die Mehrwertsteuer die zu niedrigen Preise für landwirtschaftliche Produkte wie Fleisch aufgefangen werden könnten. Viel zu niedrige Preise für Fleisch – das sei auch ein hausgemachtes Problem, merkt Markus Eggers von der Landwirtschaftskammer Bremen an: Kleinere Schlachtbetriebe seien infolge hoher Auflagen kaputt gemacht worden, übrig blieben die Großschlachtereien, die derzeit stark in der Kritik stehen.

Dank einer funktionierenden Landwirtschaft sei durch die Corona-Einschränkungen kein Engpass bei Lebensmitteln aufgetreten, sagt Kaemena. Doch der Präsident des Bremischen Landwirtschaftsverbands, Hilmer Garbade, warnt: „Wenn die Wirtschaft nach der Corona-Krise am Boden liegt, wird auch die gesamte Landwirtschaft darunter leiden.“