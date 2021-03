Das Verwaltungsgericht Bremen hat den Antrag der Bildungsbehörde abgelehnt, einen Lehrer wegen sexueller Handlungen mit einer 16-Jährigen aus dem Dienst zu entfernen. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Ein Lehrer, der im Sommer 2017 am Rande einer Schulveranstaltung Sex mit einer Schülerin hatte, wird nicht aus dem Dienst entfernt. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden. Die Disziplinarkammer beließ es bei einer dauerhaften Absenkung seiner Bezüge um eine Stufe. Einem zweiten Pädagogen, der bei den sexuellen Handlungen zugesehen hatte, wird das Gehalt für die Dauer eines Jahres um zehn Prozent gekürzt.

Der Vorfall hatte sich bei einer Entlassungsfeier an einer Bremer Oberschule ereignet. Dem Hauptbeschuldigten wurde vorgeworfen, in den Räumlichkeiten der Schule mit der damals 16-jährigen Schülerin Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Die Bildungsbehörde hatte, nachdem ihr der Vorgang bekannt geworden war, Strafanzeige gegen den Pädagogen erstattet und ihn vom Dienst suspendiert. Das Strafverfahren wurde von den Ermittlungsbehörden jedoch eingestellt. Parallel brachte das Haus von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) ein Disziplinarverfahren in Gang. Ziel: die Entfernung des Lehrers aus dem Landesdienst.

Zu dieser Sanktion – der härtesten, die nach dem Disziplinarrecht gegen Beamte ergriffen werden kann – kommt es nun allerdings nicht, sofern das erstinstanzliche Urteil Bestand hat. Nach Informationen des WESER-KURIER ging es bei der rechtlichen Bewertung durch das Verwaltungsgericht unter anderem um die Frage, ob die Jugendliche zum Zeitpunkt der sexuellen Handlungen noch als Schülerin zu gelten hatte, da der Schulbesuch für sie faktisch beendet war. Eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts wollte hierzu am Mittwoch nicht Stellung nehmen. Sie verwies auf die noch ausstehende Urteilsbegründung.

„In keinem Fall entschuldbar“

Für die Bildungsbehörde ist der Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens in jedem Fall enttäuschend. Man stehe auf dem Standpunkt, dass die 16-Jährige zum Zeitpunkt des Vorfalls auch im rechtlichen Sinne Schülerin gewesen sei. Sexuelle Übergriffe von Lehrpersonal auf Schülerinnen oder Schüler seien „unerträglich, schlimm und in keinem Fall entschuldbar“, sagte Sprecherin Annette Kemp. Ob gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt werden, könne erst entschieden werden, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. So bleibt es vorerst bei der Suspendierung des Pädagogen bei geringeren Bezügen. Sein Kollege, der bei den sexuellen Handlungen zuschaute und nicht eingriff, versieht seinen Dienst inzwischen an einer anderen Schule.

Nach Darstellung der Behördensprecherin hat es in Bremen in der jüngeren Vergangenheit kaum vergleichbare Fälle gegeben. Vor etwa fünf Jahren habe ein sexuelles Verhältnis eines Lehrers zu einer minderjährigen Schülerin zu einem Strafverfahren geführt. Es endete mit einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr auf Bewährung. Für einen Staatsdiener führt eine Haftstrafe in dieser Höhe automatisch zur Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Aktuell läuft ein weiteres, ähnlich gelagertes Verfahren, das auf eine Anzeige durch das Bildungsressort zurückgeht.

Das Disziplinarrecht sieht unterhalb der Entfernung aus dem Dienst vier weitere Stufen der Sanktionierung von Beamten vor. Die zweithärteste ist die Herabstufung um einen oder mehrere Dienstgrade, theoretisch bis zur Eingangsstufe für die jeweilige Laufbahn. Darunter folgt die zeitweilige Kürzung der Bezüge, wie sie jetzt den untätig gebliebenen Zeugen der sexuellen Handlungen getroffen hat. Als mildeste finanzielle Sanktion gilt die Geldbuße. Dabei handelt es sich um einen Einmalbetrag, der das monatliche Bruttogehalt nicht übersteigen darf. Die unterste Stufe im Disziplinarrecht stellt der Verweis dar. Er wird in die Personalakte aufgenommen, hat ansonsten aber keine unmittelbaren Konsequenzen.