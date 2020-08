Das Tragen eines Kopftuches ist für Lehrkräfte an den Bremer Schulen nicht verboten. (Frank Rumpenhorst)

Für Diskussionsstoff sorgt derzeit das Urteil des Bundesarbeitsgerichts, wonach es muslimischen Lehrerinnen an Berliner Schulen nicht generell verboten werden darf, ein Kopftuch zu tragen. Anders die Situation in Bremen, wo es kein gesetzlich verankertes Kopftuch-Verbot gibt. „Es gibt im allgemeinbildenden Bereich unseres Wissens keine Lehrkraft, die Kopftuch trägt“, sagt Ressortsprecherin Annette Kemp. Nur an der Erwachsenenschule unterrichte eine Lehrerin mit Kopftuch. Ähnlich die Auskunft aus dem Finanzressort zur Anzahl der Kopftuch-Trägerinnen im öffentlichen Dienst: Es lägen dazu „keinerlei Erkenntnisse“ vor.

Im Bremischen Schulgesetz heißt es lediglich, das äußere Erscheinungsbild der Lehrkräfte dürfe die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen der Schüler und Erziehungsberechtigten nicht stören. Gleichfalls darf das Aussehen der Lehrkräfte keine Spannungen in die Schule tragen, die den Schulfrieden durch Verletzung der religiösen und weltanschaulichen Neutralität beeinträchtigen. „Dies bedeutet im Klartext, dass ein Kopftuch dann verboten ist, wenn das Tragen konkret zu Störungen oder Spannungen führt“, sagt Ressortsprecherin Kemp. Eine abstrakte Gefahr reiche nicht aus. Dies trage dem Grundrecht auf Ausübung der Religionsfreiheit ausreichend Rechnung.

Jahrelanger Streit

Der Streit um das Kopftuch-Tragen im Schuldienst beschäftigt die bundesdeutschen Gerichte schon seit vielen Jahren. Bremen fuhr früher ebenfalls eine striktere Linie. Noch 2007 gab das Oberverwaltungsgericht der Bildungsbehörde im Rechtsstreit mit einer klagenden Muslima Recht. Damals teilte das Gericht die Auffassung der Behörde, dass ein striktes Kopftuchverbot für alle Unterrichtenden rechtmäßig sei. Doch 2015 kippte das Bundesverfassungsgericht das pauschale Kopftuch-Verbot. Die Begründung: Ein Verbot sei nur dann möglich, wenn das Tragen der muslimischen Kopfbedeckung eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden bedeute.

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Kopftuch-Streit in Berlin hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen: Während katholische und evangelische Kirche nach einer Meldung der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) das Ende für das pauschale Kopftuch-Verbot an Berliner Schulen begrüßten, sagte Islamexperte Ahmad Mansour, er halte die Entscheidung „nicht für pädagogisch sinnvoll“. Die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Beatrix Storch kritisierte, das Kopftuch habe „als Zeichen des politischen Islam“ an Schulen nichts zu suchen.