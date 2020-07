Handgemachte Produkte aus Ghana bietet "Fährmann Antony" auf dem Hof Kaemena im Niederblockland und jetzt auch auf dem Findorff-Markt an. (Christina Kuhaupt)

Nachdem sich die ältere Dame für die naturfarbene Korbtasche mit ledernen Schulterriemen entschieden hat und nach dem Preis erkundigt, sprudelt es aus „Fährmann Antony“ nur so heraus: „40 Euro. Aber ein Unikat. Handgemacht in Ghana. Und nachhaltig. Jeder Cent fließt in ein Müll- und Recyclingprojekt.“

Schon verschwindet der eifrige Verkäufer mit ghanaischen Wurzeln in seiner hölzernen Verkaufshütte, um Fotos zu holen. Die Aufnahmen der von Müllteppichen überzogenen Straßen in Ghanas Hauptstadt Accra entsetzt die Kundin und ihre Freundin, die auf einer Radtour in der Blocklander Bio-Eisdiele ­Kaemena eine Pause eingelegt haben. Zu den Bildern von leer stehenden Gebäuden und Hallen, die Antony Peddy ihnen außerdem zeigt, versichert er: „Das sind meine, wir müssen nur renovieren. Da kann die Anlage entstehen.“

Antony Peddy ist ein Verkaufstalent, Anpacker und Mutmacher. Und er verfolgt ein sehr ambitioniertes Ziel: Durch den Verkauf von Strohhüten und Korbwaren, Sheabutter und anderen handgemachten Naturprodukten aus Ghana möchte er Geld sammeln, um in einem Dorf in dem westafrikanischen Staat eine Müll- und Recyclinganlage nach deutschem Vorbild zu bauen. „Ein Pilotprojekt“, betont er hoch motiviert. „Ich bin schlau, jung und will etwas erreichen“, sagt der 39-Jährige selbstbewusst. Darüber hinaus ist Antony Peddy, der bis Oktober 2019 vier Jahre saisonal als Fährmann auf der Wümme gearbeitet hat, dadurch als „Fährmann Antony“ bekannt geworden ist, ein Sprachtalent, intelligent – „und fleißig“.

Als Kind wurde er von Eltern in London ­adoptiert, hat in Kuba Business studiert und dort andere gebürtige Afrikaner kennengelernt. Von 2007 bis 2015 hat Peddy in Berlin als Assistentmanager beim Modelabel Desigual gearbeitet, dann war er arbeitslos. Sein Talent und seine Begeisterungsfähigkeit seien Bernhard Lutz aufgefallen, erzählt Antony Peddy. Der Sales Promoter hat ihn bei der Arbeit beobachtet und bestärkt, seine Fähigkeiten und Kontakte dafür zu nutzen, sich selbstständig zu machen: Durch Kommunikation könnte er helfen, bestehende Probleme in Ghana zu lösen, indem der faire Geschäftsverträge zwischen deutschen Unternehmen und lokalen afrikanischen Partnern vermittelt. „Also habe ich alles über Ghana gegoogelt und gelesen“, erzählt der wissbegierige 39-Jährige.

Anfang 2015 gründete Antony Peddy mit Hilfe seines Berliner Mentors die Firma „Kissenger & Kissengers“. Er erstellt seine Firmenkonzepte mit Finanzprognosen selber, ­managt alles von der Buchhaltung bis zur Vermarktung. Das Müllproblem will er als Erstes anpacken und eine funktionierende Müllentsorgung nach deutschem Vorbild in Ghana aufbauen. Denn als er im März 2015 vom gewährten Gründerzuschuss ein Flugticket in die Hauptstadt Accra gekauft und dort zum ersten Mal in seinem Leben ghanaischen Boden betreten hat, war er schockiert: „Oh Gott, Müll, überall Müll ohne Ende – und Gestank“, berichtet Antony Peddy.

„Die Menschen leiden unter den Bedingungen“, weiß der 39-Jährige. „Da habe ich sofort den Botschafter angemailt.“ Sein Pragmatismus und seine Euphorie fielen auf fruchtbaren Boden. Der Bremer wurde im April 2015 zu einem deutsch-afrikansichen Energieforum eingeladen, knüpfte wichtige Kontakte und warb dafür, Projekte in den Bereichen Müllentsorgung und Recycling, Solartechnologie zur Energiegewinnung, Wasseraufbereitung- und Abwassersysteme zu unterstützen. Die Infrastruktur sei vorhanden, versichert er.

Das Gipfeltreffen hat ihn beflügelt, seine Kontakte aus Studienzeiten aufzufrischen. „Viele sind heute Minister in Ghana“, erzählt Antony Peddy, der forsch vorgeht und keine Hemmungen hat, ghanaische Stammeskönige direkt anzusprechen oder bei bremischen und großen deutschen Firmen vorzusprechen. Während seiner Afrika-Aufenthalte reist der deutsche Jungunternehmer durch verschiedene Regionen, um Land und Leute besser kennenzulernen, Produzenten und Angestellte anzuwerben. Mit Erfolg. Heute sind rund 50 Mitarbeiter von fünf Sozialunternehmen als Kooperationspartner in Ghana für seine Firma „Kissenger & Kissengers“ tätig, die ein Büro in Berlin hat.

In der Bundeshauptstadt hat Antony Peddy seine heutige Lebensgefährtin Nila Schlemann kennengelernt und ist zwischenzeitlich im Oktober 2015 mit ihr nach Bremen-Borgfeld gezogen. Einen Job fand er bei Jürgen Geffken vom Gasthof „Zur Schleuse“, zu dem er sich bei seinen Walkingtouren durchs Blockland verlaufen hatte. „Ich könnte als Fährmann arbeiten“, erzählt der sportliche Mann mit verschmitztem Lächeln. „Da habe ich jede Saison andere Anzüge aus Ghana getragen“, erinnert sich der frischgebackene Vater, „um Ghana zu promoten“. Fürs Crowdfunding seiner Consultingfirma hat er Flyer gedruckt und verteilt, die er auch heute Kunden mitgibt.

Er sei herzlich von den Fährgästen aufgenommen worden, hätte aber in vier Jahren nicht die Unterstützung gefunden, die er zur Umsetzung seines Plans benötigt, bekennt Peddy. „Da habe ich mir geschworen, mich nur noch auf mein Projekt zu konzentrieren.“ Die ersten Euros hat der Jungunternehmer durch den Export von Shampoo aus einem deutschen Discounter und dessen Verkauf in Ghana verdient. Bei dieser Reise war seine Lebensgefährtin Nila Schlemann dabei, die ihn tatkräftig unterstützt. „Der Erlös ist gleich wieder in die Firma geflossen“, berichtet Antony Peddy.

„Die Anschubfinanzierung ist schwierig“, bekennt der fröhliche, zielstrebige und zufrieden wirkende Mann auf einem Bambushocker vorm Verkaufsstand. Aber er gibt nicht auf. Mit einer spektakulären Recyclingshow im Palast von Anyinasie, im Südwesten von Ghana, hat er erst im Mai während einer sechswöchigen Reise einem König und dessen Hofstaat einen Karton voller Müll vor die Füße geschüttet, ihm gezeigt, wie Müll richtig sortiert wird, um ihn für Recyclingprodukte zu nutzen. Er will wachrütteln und aufklären, Mitstreiter für seine Idee finden.

Bis das Müll- und Recyclingprojekt umgesetzt werden kann, ist es ein beschwerlicher Weg, weiß Antony Peddy, der heute mit seiner kleinen Familie in Findorff lebt. Derzeit absolviert er morgens ein Landwirtschaftspraktikum auf dem Biohof Kaemena, „um noch mehr zu lernen, das ich in Ghana weitergeben kann. Die Leute dort wollen etwas lernen.“ Die meiste Zeit investiert er jedoch in den Verkauf der landestypischen Waren aus Ghana und ist mit der Investoren-Akquise für sein Lebensziel beschäftigt. „Zusammen kann es gelingen.“

Weitere Informationen

Antony Peddy verkauft die handgefertigten Waren aus Ghana von dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende von 12 bis 18 Uhr auf dem Biohof Kaemena im Niederblockland 6, außerdem auf dem Findorff-Markt. Kontaktaufnahme mit Antony Peddy ist über seine Firma (www.kissenger-kissengers.com) oder per Telefon 015 21 / 061 87 81 möglich.