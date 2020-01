Zwischenbilanz der Bremer FDP

Bremer Liberale vor dem Stabwechsel

Jürgen Theiner

Die Bremer FDP ist in den Mühen der Ebene angelangt. In der Bürgerschaft ist sie wieder etabliert, muss jetzt aber im politischen Alltag ihr Profil schärfen. In Kürze gibt es an der Parteispitze einen Wechsel.