Linken-Spitzenkandidatin Kristina Vogt beim Landesparteitag im Martinsclub. (Karsten Klama)

Die Bekämpfung von Wohnungsnot und Mietsteigerungen ist für die Linken das zentrale Thema in der bevorstehenden heißen Phase des Bürgerschaftswahlkampfs. Auf dem Landesparteitag im Buntentor forderte Spitzenkandidatin Kristina Vogt am Samstag ein entschlossenes Vorgehen gegen die „kalte Enteignung“, denen die Mieter in vielen Stadtteilen ausgesetzt seien. Sogar in Quartieren wie Walle, die vor wenigen Jahren noch nicht sonderlich begehrt waren, könnten sich Familien mit Durchschnittseinkommen inzwischen kaum noch eine Vier-Zimmer-Wohnung leisten.

Die Bautätigkeit müsse deshalb dringend forciert werden, vor allem um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Als geeignete Instrumenten stünden Bremen die überwiegend stadteigene Wohnungsgesellschaft Gewoba und die von der Sparkasse erworbene Brebau zur Verfügung. Diese Unternehmen müssten von der Verwaltung des eigenen Bestandes verstärkt zum Neubau von Wohnungen übergehen.

Von dieser drängenden sozialpolitischen Frage schlug Kristina Vogt einen thematischen Bogen zu weiteren Punkten der linken Agenda. In der Gesundheitspolitik etwa gehe es darum, eine annähernd gleichmäßige Verteilung der Ärzteschaft auf das Stadtgebiet zu erreichen. Wenn sich die Kassenärztliche Vereinigung dagegen sperre, müsse auf sie der politische Druck erhöht werden.

Ein weiteres Stichwort war die Verkehrspolitik. Vogt sprach sich für eine „Verkehrswende“ nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus sozialen Gründen aus, um den Bewohnern der Randgebiete „soziale Mobilität“ zu verschaffen. Handlungsbedarf bestehe auch in der chronisch verstopften Überseestadt. Alles, was dem Senat dazu einfalle, sei der Bau einer Seilbahn. „Viele Leute, die dort wohnen, kommen aber aus dem Umland, aus Weyhe oder Ganderkesee. Die fahren nicht mit der Seilbahn nach Hause“, spottete Vogt.