Das Teilhabepaket wird nur von 12 Prozent der Berechtigten in Bremen genutzt. (Franzsika Kraufmann/dpa)

Das Bildungs- und Teilhabepaket hat aus Sicht der Bremer Linken seine Wirkung verfehlt. „Die Familienleistungen sind ein Flickenteppich und insbesondere für ärmere Kinder, Jugendliche und Familien enorm bürokratisch und ungerecht“, erklärte Sofia Leonidakis, kinderpolitische Sprecherin der Bremer Linksfraktion. Eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hatte ergeben, dass die Zuschüsse für Musikunterricht oder Sportprogramme in Bremen nur von knapp zwölf Prozent der Berechtigten genutzt werden. Auch wenn dabei nur ein Augenmerk auf einen Teilbereich des Pakets geworfen werde, sei es nicht das Instrument gegen Kinderarmut, als das es entworfen wurde, so Leonidakis. Vielmehr schließe sich ihre Partei den Forderungen des Paritätischen nach einer Kindergrundsicherung an. „Soziale Teilhabe für alle Menschen ist für uns ein Grundgebot und nichts, was man erst beantragen muss.“