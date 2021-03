Die Bremer Polizei ermittelt in den eigenen Reihen. (Silas Stein)

Seit den frühen Morgenstunden läuft offenbar ein Großeinsatz unter Führung des Bundeskriminalamts (BKA) in Bremen. Demnach findet eine Razzia im Bereich der Clankriminalität und im Drogenhandel statt, wie die Polizei dem WESER-KURIER bestätigte. Vier Personen wurden bereits festgenommen, mehr als 20 Wohnungen und Geschäftsräume werden durchsucht. Außerdem seien mehrere Haftbefehle vollstreckt worden. Zuerst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Das Bremer Landeskriminalamt (LKA) ermittelt dabei offenbar auch in den eigenen Reihen. Laut „Spiegel“ bekam ein Beamter aus dem Kriminaldauerdienst des LKA an diesen Donnerstagmorgen Besuch von seinen Kollegen. Ihm werden Bestechlichkeit, gewerbsmäßiger Betrug und Verrat von Dienstgeheimnissen vorgeworfen. Er soll laut dem Nachrichtenmagazin unter anderem sensible Informationen an zwielichtige Bekannte weitergegeben haben.

Seit dem frühen Morgen durchsuchen Kräfte der @BremenPolizei und des #BKA mehr als 20 Objekte in Bremen. (1/2) pic.twitter.com/xJufIWYnVD — Bundeskriminalamt (@bka) March 18, 2021

Der Fall ist demnach Teil eines Ermittlungskomplexes der Staatsanwaltschaft Bremen mit dem Codenamen „Zirkel“. Vor allem soll es dabei um eine türkeistämmige, jesidische Großfamilie gehen, die mit Drogen handeln soll. Der 41-jährigen Halef D. gilt als Drahtzieher und soll schon länger im Visier der Behörden stehen.

Der „Spiegel“ berichtet auch von einem anonymen Hinweisgeber, der einen Brief an das LKA geschickt haben soll. In diesem soll auch der Hinweis auf den Maulwurf gestanden haben.