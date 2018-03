Für die Beratung im Internet wurde das Mädchenhaus Bremen ausgezeichnet. (Screenshot Homepage Mädchenhaus)

Die Jury des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) hat das Mädchenhaus Bremen im Rahmen der Verleihung des Kinder-Online-Preises der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Neben den drei Preisträgern für kindergerechte Internetseiten wurde die Onlineberatung des Mädchenhauses mit einer "lobenden Erwähnung" geehrt.

Bereits seit 2004 bietet das Mädchenhaus unter www.hilfe-fuer-maedchen.de eine Plattform, auf der sich Mädchen in einem moderierten offenen Forum austauschen und unterstützen können. In einem geschützten Bereich können die Mädchen zudem direkt mit den Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle in Kontakt treten. "Gerade bei schambesetzten Themen, wie Gewalt, Grenzverletzungen oder Demütigungen profitieren die Betroffenen von dem anonymen und niedrigschwelligen Zugang zu Hilfe", betont Ruth König vom Mädchenhaus die Wichtigkeit der Seite.

Von der Jury des MDR-Rundfunkrates wurde der Aufritt in höchsten Tönen gelobt. "Die Homepage ist ein sehr gut durchdachtes Angebot und eine wunderbare Anlaufstelle für Beratungsanliegen. Wir wünschen uns in Zukunft noch mehr solcher Onlineformate - auch für andere Zielgruppen", heißt es in der Laudatio. (wk)