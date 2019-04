Jurymitglied Manfred Ehlert probiert die Suppe von Birte Sagehorn (21). (Kuhaupt)

Beim Wettbewerb „Papillon d’Or Jeunesse 2019“ hat der Nachwuchs der gastronomischen Servicekräfte im Swissôtel Bremen am Hillmannplatz gezeigt, was in ihm steckt.

Bei der Landesjugendmeisterschaft treten Auszubildende zur Hotel- und Restaurantkraft oder zur Fachkraft im Gastgewerbe gegeneinander an, um sich in den Bereichen Restaurant und Hotel zu messen. Das heißt: Im Service und in der Küche stellen sie vor, was sie gelernt haben.

Schon Ende März hatten sich die Nachwuchsgastronomen in einem theoretischen Vorentscheid beweisen müssen, am Montag folgte dann der praktische Wettbewerbsteil. Für die drei Erstplatzierten geht es nun weiter zur Deutschen Jugendmeisterschaft in Bonn.