Preisgekrönte Möbel des Bremer Kunsthandwerkers Martin Wilmes. (fr)

Der Grassipreis der Carl-und-Anneliese-Goerdeler-Stiftung geht in diesem Jahr an Martin Wilmes. Der Bremer Möbelbauer hat den mit 3000 Euro dotierten Preis während der Grassimesse in Leipzig erhalten, wie die Gruppe Angewandte Kunst Bremen (AKB) und die Messe nun mitteilten. Eine Fachjury habe Wilmes nach Sichtung der Arbeiten aller 100 ausstellenden Künstler gekürt.

Die Grassimesse ist seit 100 Jahren nach eigenen Angaben eine der wichtigsten Messen im Bereich Kunsthandwerk in Deutschland. Der gleichnamige Preis wird jedes Jahr anlässlich der Messe im Grassimuseum Leipzig verliehen. „Wir freuen uns sehr, dass er dieses Jahr nach Bremen geht“, heißt es in der AKB-Mitteilung.

Tradition in zeitgemäßer Form

„In seinen modernen Kabinettschränken verbindet Martin Wilmes Handwerkstradition mit einer zeitgemäßen Formsprache. Durch die farbig gestalteten Flächen entfalten sich die Möbel im Raum und überraschen mit ihrer ästhetischen Wandelbarkeit“, heißt es in der Begründung der Jury. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei vor allem der multifunktionale Charakter der Möbel gewesen, die Schränke passten sowohl in kleine Zimmer, wirkten aber auch als Skulptur im Raum. „Dadurch sind die zeitlosen Unikate sowohl im Material, als auch im Nutzen nachhaltig und passen sich den individuellen Bedürfnissen der Nutzer und den sich verändernden Wohnverhältnissen an.“ Das Grassimuseum kaufte Wilmes' Schubkastenvertiko während der Messe an.

Der 1970 geborene Wilmes hat in Bremen eine Ausbildung zum Tischler absolviert und sich 1998 mit einem eigenen Atelier selbstständig gemacht. Seine Werkstatt hat er im Künstlerhaus Bremen in der Neustadt, mit anderen Kunsthandwerkern betreibt er die Produzentengalerie Raum im Ostertor. Der Möbeltischler ist vor allem für seinen Hocker „Solouno“ bekannt. Für Wilmes ist der Grassipreis nicht die erste Auszeichnung. 2007 bekam er den Bremer Förderpreis für Angewandte Kunst, 2018 erhielt er den Katharina-Aust-Gedächtnispreis der Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks in Hamburg.