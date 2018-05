Auch im Übersee-Museum ist am Sonntag der Eintritt frei. (Frank Thomas Koch)

Die eigene Kunstsammlung vom Experten einschätzen lassen, Panini-Bilder auf einer Börse tauschen und Erdbeben der Stärke 5 im Simulator erleben: Mit solchen Aktionen locken mehr als 150 Museen in Niedersachsen und Bremen zum Internationalen Museumstag am Sonntag. Geplant sind auch Sonderführungen und Ausstellungseröffnungen. Im Besucherbergwerk Hüttenstollen in Osterwald etwa gibt es eine Führung durch den Stollen. Im Deutschen Stuhlmuseum in Eimbeckhausen bei Bad Münder kann man mehr als 100 Jahre alte Stühle betrachten. Meist ist der Eintritt am Museumstag kostenlos.

Das Motto des Internationalen Museumstags heißt "Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher". Museen sollten mit analogen und digitalen Darstellungsformen auch jüngere Menschen ansprechen, sagt Sprecher des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen, Hans Lochmann.

Den Museumstag hat der Internationale Museumsrat erstmals 1977 ausgerufen. Nach der Jahrtausendwende wurde er laut Lochmann, inspiriert vom "Tag des offenen Denkmals" und dem Zelebrieren des Museumstages in der DDR, auch in der Bundesrepublik eingeführt. "Dieser Tag wurde geschaffen, um die örtliche Bevölkerung daran zu erinnern, dass sie vor Ort Museen hat, die auch besucht werden möchten."

Geführter Rundgang durch die Weserburg

Freien Eintritt gibt es in Bremen am Sonntag im Overbeck-Museum, im Ludwig Roslius Museum, im Focke-Museum, dem Übersee-Museum, dem Schulfschiff Deutschland, dem Bremer Rundfunkmuseum, dem Krankenhaus-Museum, dem Heimatmuseum Schloss Schönbeck sowie beim Förderverein Tischlerei-Museum Bremen.

Die Weserburg bietet zum ermäßigten Eintritt von 15 bis 16 Uhr einen geführten Rundgang durch die aktuelle Ausstellung an. Im Übersee-Museum nehmen zehn internationale Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts die Besucher von 12.30 Uhr bis 13.45 Uhr mit auf einen Rundgang. Dabei berichten sie über Themen wie die zunehmenden Probleme durch steigende Temperaturen. Die Führung ist auf Englisch. Im Krankenhaus-Museum führt Historiker Jannik Sachweh von 15 Uhr bis 16.30 Uhr durch das Haus. Dabei geht er der Frage nach, wie sich das Bild der psychischen Erkrankung im letzten Jahrhundert verändert hat. (dpa/sei)