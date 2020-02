Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen vor der Fatih-Moschee. Nach dem Terrorakt in Hanau und einer Bombendrohung gegen die Bremer Moschee am Mittwoch wird eine Mahnwache abgehalten. (Sina Schuldt/dpa)

Mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft und eine bessere Verfolgung von Rechtsextremisten durch Sicherheitsbehörden: Diese Forderungen haben muslimische Dachverbände aus Bremen am Freitag bei einer Mahnwache vor der Fatih-Moschee in Gröpelingen gestellt. Gegen das Gebetshaus hatte es am Mittwoch eine Bombendrohung gegeben, kurz darauf erschoss ein Mann in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund.

„Wir fragen uns: Wie viele noch? Und wann werden unsere Appelle gehört?“, sagte Ekrem Kömürcü, Präsident der Islamischen Föderation Bremen. „Die Lehren aus den NSU-Morden müssen gezogen werden.“ Man sei betroffen über die Taten von Hanau, zugleich aber auch „wütend über die bisherige Verharmlosung von Rassismus in Deutschland.“ Dem Vorsitzenden von Schura Bremen, Murat Celik, zufolge sei die Bombendrohung ein „Novum für die Bremer Muslime“. Er rief dazu auf, nicht zu schweigen, sondern Hass zu übertönen und Muslimen mit einem Lächeln zu begegnen.

„Zu Bremen gehört der Islam ganz selbstverständlich dazu“, betonte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der wie zahlreiche weitere Politikerinnen und Politiker zur Moschee gekommen war. „Wir wollen zeigen, dass in Bremen jeder willkommen ist.“ Gegenüber geistigen Brandstiftern solcher Taten sei eine „klare, entschiedene, keinen Zweifel lassende Haltung“ notwendig. Laut Polizei nahmen 300 Menschen an der Mahnwache teil.