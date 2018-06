Vor dem Bremer Landgericht fand der Totschlags-Prozess statt. (Frank Thomas Koch)

Der 27-jährige Bremer, der in Osterholz-Tenever in der Neujahrsnacht seine Frau mit vier Messerstichen getötet hatte, muss lange ins Gefängnis. Das Landgericht Bremen verurteilte ihn am Montag wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von acht Jahren.

"Es war ein leichtes Verfahren aus juristischer Sicht, menschlich gesehen aber durch und durch schwierig", sagte der Vorsitzende Richter Helmut Kellermann zu Beginn seiner ungewöhnlich langen Urteilsbegründung. Rund 45 Minuten schilderte er erneut den Fall und erklärte, warum die Strafkammer am Ende dem Strafmaß folgte, das auch Staatsanwalt Björn Krebs für angemessen gehalten hatte. Verteidiger Temba Hoch hatte nicht mehr als 6,5 Jahre Haft gefordert.

Kellermann: "Sie liebten sich, hatten es sich nach der Hochzeit 2009 eingraviert und tätowiert. Die Liebe setzte sich auch fort bis zum Schluss. Aber die Beziehung lief insgesamt nicht rund und hatte einen bitteren Schlusspunkt." Nämlich den Streit des gleichaltrigen Ehepaars, der sich über den ganzen Silvestertag hinzog, verstärkt durch den Konsum von Drogen wie Kokain, Alkohol und Ecstasy. "Vier Stiche mit diesem Messer. Die Frau hatte keine Chance", sagte Kellermann.

Der Richter sprach erneut von den Problemen, die das Paar über Monate, teils auch Jahre hinweg verdrängte: Finanzielle Probleme aufgrund der Arbeitslosigkeit der beiden, Eifersucht, weil zumindest die Ehefrau fremd gegangen war und den am Ende täglichen Drogenkonsum, auch wenn Gutachter belegten, dass beide nicht als abhängig gelten konnten. "Was sie nicht gemacht haben, war, sich um die Beziehung als solche zu kümmern, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Wir würden nicht hier sitzen, wenn sie in Anspruch genopmmen worden wäre." Zum Ende seiner langen Rede wandte sich der Richter direkt an den Angeklagten, danach an die Angehörigen des Opfers im Zuschauerraum. "Das hier eine Frau gestorben ist, hätte nie passieren dürfen. Da sind wir uns einig", sagte Kellermann. Und: "Wir als Gericht können niemanden wiederbringen. Gerechtigkeit gibt es in solchen Fällen nicht."

Ob der Verurteilte gegen das Urteil Revision einlegen will, konnte Anwalt Hoch noch nicht sagen. Er hätte dazu eine Woche Zeit.