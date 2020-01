Die Landwirte machen seit Monaten mit Demos und Protestkundgebungen, wie hier im November in Berlin, auf ihre Probleme aufmerksam. (Bernd von Jutrczenka/DPA)

Rund 2000 Trecker aus dem ganzen Nordwesten: Einen so großen und PS-starken Protest der Landwirte, wie er an diesem Freitag in die Stadt rollt, hat es in Bremen bislang nicht gegeben. Die Polizei rechnet rund um die Kundgebung zwischen 13 und 15 Uhr auf dem Marktplatz mit erheblichen Einschränkungen für Autofahrer und die Passagiere in Bussen und Bahnen.

Treffpunkt und Sammelparkplatz für die Traktoren ist die Parkallee, die deshalb stadteinwärts ab 8 Uhr gesperrt ist. Jan Geerken, einer der Organisatoren der Kundgebung im Namen des Bündnisses „Land schafft Verbindung“, hofft auf das Verständnis der Bremerinnen und Bremer.

Vor allem die Naturschützer haben in vielen Punkten genau das nicht für die seit Monaten protestierenden Landwirte. Auch die Bremer Vertreter von Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sehen deren Forderungen – zumindest große Teile – kritisch.

Mehr zum Thema Bauernaufstand Traktoren tuckern nach Bremen Auch Landwirte aus der Samtgemeinde Tarmstedt und ihren Nachbarorten sind am Freitag per Trecker ... mehr »

Agrarlobby als Teil des Problems

Was sie eint: Ebenso wie die Bauern halten die Umweltschützer die aktuelle Agrarpolitik der Bundesrepublik für verfehlt. „Der fortschreitende Klimawandel, das Schwinden der Artenvielfalt und die Verschlechterung unserer lebenswichtigen Ressourcen wie Wasser und Boden zwingen jetzt zum Handeln“, betont BUND-Landesgeschäftsführer Martin Rode.

Aus Sicht von BUND und Nabu ist allerdings die Agrarlobby mit ihrem Motto „Wachsen oder weichen“, also auf die finanzielle Belohnung von Fläche setzender Politik, ein großer Teil der Problematik. „Gut verdienen dabei die Agrarindustrie und die großen Handelsketten, während ein Milchbauer von 30 Cent pro Liter Milch nicht existieren kann“, sagt Rode. Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann formuliert es so: „Die Landwirte müssten sich eigentlich bei ihren eigenen Verbänden beschweren, warum sie sie seit Jahren so schlecht beim Bund und in der EU vertreten.“

Die Umweltverbände stellen sich auch gegen die Forderungen der Landwirte nach weniger strengen Regeln und Auflagen bei Insektiziden und Pestiziden und auch in der Frage, wie viel Nitrat über die Gülle ins Grundwasser gelangen darf. „Die Landwirte wollen inhaltlich in eine andere Richtung“, sagt Hofmann. „Verstehen kann ich sie allerdings bei den Klagen über überbordende Bürokratie.“

Positiv beurteilt der BUND seine Verbindung zu den rund 150 Bauern in und um Bremen. Martin Rode lobt die „kooperative Zusammenarbeit“ mit Landwirtschaft und Politik bei langjährigen Projekten wie dem Vogelschutz im Blockland und aktuell bei den Vorbereitungen für die Einführung einer Weideprämie. Diese Kooperation könne ein Vorbild auch für andere Bundesländer sein.

Ebenso wie der Nabu wird der BUND bei der Kundgebung in Bremen nicht vertreten sein. Beide Verbände rufen dafür zur Teilnahme an der Demonstration „Wir haben es satt“ in Berlin am Sonnabend auf. Dieses Bündnis, bei dem sich auch Bauern und Öko-Landwirte engagieren, setzt sich nach eigenen Angaben für eine umweltfreundliche Wende in der Agrarpolitik ein.