Jan Carlos Meyer (l.) übernimmt das ehemalige „Panama“ von Alexander Mossler. (Gerbracht)

Oh wie schön war das „Panama“ – in diesem Tenor schwärmen die Fans der gleichnamigen Neustädter Kneipe in den Sozialen Netzwerken als Reaktion auf die Neuigkeit, dass sich die Türen für Gäste an der Osterstraße 49 nach der Sommerpause nicht mehr öffnen werden. Etwas mehr als drei Jahre existierte die Bar am Fuße der Wilhelm-Kaisen-Brücke, nachdem die Räumlichkeiten etwa zwei Jahre lang leer gestanden hatten. Und Alexander Mossler hätte gerne weitergemacht, „doch der extrem heiße Sommer hat das ohnehin schon harte Sommerloch um eineinhalb Monate verlängert, das war einfach zuviel“, begründet der ehemalige Betreiber die Entscheidung. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner habe er sich nur schweren Herzens zu diesem Schritt durchringen können. „Aber völlig ohne Rücklagen konnten wir auch keine notwendigen Änderungen an der Bar mehr durchführen. Und wir wollten nicht immer wieder die Angst vor dem Sommer im Nacken haben“, so Mossler.

„Realität versus Panama 1:0“, kommentierte er daher im Internet auf Facebook seine Einsicht, dass sein Idealismus zumindest zwischenzeitlich eine Niederlage einstecken musste. An dem Konzept, einfache, vegane Gerichte und besondere Biersorten in gemütlicher Atmosphäre anzubieten, habe es jedenfalls nicht gelegen. „Die Leute haben den Laden von Anfang an gut angenommen und wir hatten keinerlei Anlaufschwierigkeiten, mit denen viele Neueröffnungen zu kämpfen haben“, versichert der Gastronom.

Deshalb will er auch weiterhin mit seiner mobilen „Außenstelle“ des Panama auf regionalen Events seine vegane Küche anbieten. Als Nächstes steht er im Advent erneut in Sichtweite zu seiner ehemaligen Bar auf dem alternativen Weihnachtsmarkt „Lichter der Neustadt“ und verköstigt deren Besucher. Auch seine diesjährige Premiere auf der Breminale betrachtet er als gelungen und möchte auch die kommenden Jahre dort präsent sein. Trotz aller Wehmut ist Mossler froh über den neuen Betreiber, der bereits in den Startlöchern steht: Jan Carlos Meyer wird übernehmen, der zuvor in der Küche des Panama gearbeitet hat. „Es ist schön, dass der Laden damit in der Familie bleibt“, sagt Mossler mit Blick auf die abgeklebten Fenster seiner bisherigen Wirkungsstätte.

Im Inneren der ehemals veganen Bar ist mittlerweile schon nichts mehr von Dekoration, Tresen und sonstiger Einrichtung zu sehen. Rohe Wände und reichlich Staub und Kabelgewirr sind stattdessen zutage getreten, denn eine Kernsanierung ist in vollem Gange. Meyer ist gerade dabei, der Einraumkneipe ein neues Gesicht zu verleihen. „Damit lasse ich mir Zeit, es ist noch nicht klar, ob wir bis Ende des Jahres fertig sind“, bremst er die Erwartung auf eine schnelle Eröffnung.

„Carlitos“ soll seine Bar heißen – in Anspielung auf seinen Namen und seine lateinamerikanischen Wurzeln. „Meine Mutter kommt aus Chile und ich fühle mich halb als Bremer und Chilene, das wird sich in dem Konzept wiederfinden“, so Meyer. Lateinamerikanische Akzente will er auch bei der Einrichtung und den Gerichten setzen, dazu hin und wieder Livemusik. Neben dem Barbetrieb will er auch einen Mittagstisch anbieten. „Nicht mehr vegan, aber neben Gerichten mit regionalem Biofleisch sollen auch Vegetarier und Veganer eine gute Auswahl auf der Karte finden“, beschreibt er sein Vorhaben. Für den 31-Jährigen, der auch jahrelang im Viertel in der Gastronomie gearbeitet hat, erfüllt sich mit der eigenen Bar ein Lebenstraum: „Schon als Kind habe ich darüber nachgedacht, etwas Eigenes aufzumachen.“