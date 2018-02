In der Neustadt sind am Wochenende zwei Autos abgebrannt, die Polizei geht von Brandstiftung aus. (dpa)

Ein Transporter und eine Limousine haben in der Nacht zu Sonntag in der Bremer Neustadt Feuer gefangen. Die Brände ereigneten sich innerhalb von zehn Minuten in der Lahnstraße sowie dem Neustadtscontrescarpe, teilte die Polizei Bremen mit.

Polizei und Feuerwehr trafen rechtzeitig an den beiden Brandorten ein, um ein vollständiges Ausbrennen der Fahrzeuge zu verhindern. Brandspezialisten der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen derzeit in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362-3888 entgegen. (wk)