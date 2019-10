Am Nordwestknoten werden die letzten Beleuchtungsmasten abgebaut (Archivbild). (Lisa-Maria Röhling)

Der Abbau der Beleuchtungsmasten am Nordwestknoten ist fast abgeschlossen: An diesem Wochenende soll nach Angaben des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) der letzte Bauabschnitt beginnen. Deswegen kommt es zu diversen Sperrungen im Bereich Breitenweg, Utbremen und Utbremer Tunnel.

Ab Sonntag, 13. Oktober, wird ab vier Uhr bis voraussichtlich Montag, 14. Oktober, fünf Uhr, die Hochstraße Breitenweg in der Fahrtrichtung zur A 27, Vegesack, Walle und Findorff gesperrt sein. Eine Umleitung (U2) für Autofahrer, die vom Breitenweg kommen, sowie eine weitere Umleitung (U3) für Autofahrer, die aus Richtung der Hochstraße Breitenweg kommen, ist ausgewiesen.

Außerdem ist die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Weserstadion, Centrum und Hauptbahnhof gesperrt. Dort ist ebenfalls eine Umleitung (U1) ausgewiesen. In den gesperrten Bereichen wird das ASV außerdem den Grünbewuchs an der Fahrbahn beseitigen und den Utbremer Tunnel reinigen. Zusätzlich plant die SWB, die Beleuchtung im Tunnel zu erneuern und die Beleuchtungsanlage zu warten.