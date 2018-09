Die vom Ordnungsamt beauftragten Abschleppdienste entfernten zwei in der Lesumbroker Landstraße widerrechtlich abgestellten Boote. (Pressereferat, Der Senator für Inneres)

Das Bremer Ordnungsamt hat am Mittwoch zwei widerrechtlich abgestellte Boote abgeschleppen lassen. Die Fahrzeuge wurden über einen längeren Zeitraum in der Lesumbroker Landstraße in Höhe des dortigen Wassersportvereins abgestellt, teilte das Innenressort mit. Trailer, auf denen die Boote standen, dürfen allerdings nicht länger als 14 Tage im öffentlichen Verkehrsraum stehen.

Seit Juli dieses Jahres lässt das Ordnungsamt zudem alle auf öffentlichen Grund abgestellten und nicht ordnungsgemäß angemeldeten Fahrzeuge meist ohne Vorankündigung abschleppen. Die Regelung geht auf einen Erlass von Innensenator Ulrich Mäurer zurück. Bis Ende August wurden bereits 128 Fahrzeuge von Bremens Straßen entfernt. Viele der Autos sind schrottreif gewesen. Während in den ersten Wochen viele Bremer Schrottautos meldeten, ist die Anzahl der Hinweise laut Innenressort mittlerweile stark zurückgegangen. Auf Bremens Straßen stehen vermutlich nur noch 50 bis 60 Fahrzeuge, die unter die neue Regelung fallen, schätzt das Ordnungsamt. (gah)