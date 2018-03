Die Teilnehmer in Bremen demonstrierten für eine friedliche Welt. (Frank Thomas Koch)

Die Polizei sprach von rund 700 Teilnehmern, die Veranstalter gar von 1000 Menschen, die sich am Sonnabend zum Ostermarsch am Hauptbahnhof versammelt hatten. In Jedem Fall war die Zahl der Bremer Ostermarschierer gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Ein bunter Mix aus Parteien, Gewerkschaften und Initiativen vornehmlich aus dem linken politischen Spektrum hatte wie jedes Jahr zu der Teilnahme an der traditionsreichen Friedensdemonstration aufgerufen. Die Wurzel der Ostermärsche liegt in einer britischen Kampagne gegen Atomwaffen, die an Ostern 1958 erstmals mehrere Tausend Menschen für einen Demonstrationszug von London zum Atomforschungszentrum Aldermaston auf die Straße brachte.

An diesen Beginn der Ostermarsch-Bewegung vor ziemlich genau 70 Jahren erinnerte in ihrer Rede zur Abschlusskundgebung vor Rathaus und Bürgerschaft auch noch mal Barbara Heller vom Bremer Friedensforum. Passend zur Historie hoben darum auch zahlreiche Redner hervor, dass Atomwaffen und ihre Ächtung nach wie vor ein zentrales Thema der Ostermärsche ist, zu denen noch in weiteren 90 Städten Deutschlands aufgerufen wurde.

Bereits zum Auftakt der Bremer Veranstaltung vor dem Hauptbahnhof hob Lars Pohlmeier von der Vereinigung "IPPNW - Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges" die Notwendigkeit hervor, dass auch Deutschland dem im September vorigen Jahres von den Vereinten Nationen beschlossenen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beitreten sollte. "Es wäre das erste Mal, dass Deutschland eine Vereinbarung der Vereinten Nationen missachtet", sagte Pohlmeier. Die geplanten Modernisierungen der vorhandenen Atomwaffen bezeichnete er als "unerträglich". Der Mediziner appellierte an die Zuhörer, aktiv zu werden. "Tatsächlich kann jeder etwa tun, zum Beispiel seine Abgeordneten in der Bremer Bürgerschaft, im Bundestag und im Europäischen Parlament anschreiben und sie auffordern, sich für den Beitritt Deutschlands zu dem UN-Vertrag auszusprechen."

Noch mehr als die Frage der Atombewaffnung bewegte viele Ostermarschierer die aktuelle Kriegssituation in Syrien und Afghanistan. Auf zahlreichen Plakaten und Spruchbändern wurde Kritik an der Nato und den USA deutlich, die den Bündnispartner Türkei bei seinen Angriffen gegen die Kurden gewähren ließen. Vor diesem Hintergrund flatterten bei diesem Ostermarsch viele kurdische Flaggen neben Friedenstaube und Peace-Zeichen. Das militärische Engagement Deutschlands im Ausland und die Rolle des Landes als Waffenlieferant war ebenfalls Thema des Ostermarsches.

Die Bremer Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm (Linke) ging in ihrer Rede mehrfach darauf ein. "Bereits elf Mal standen Abstimmungen über Verlängerungen und Ausweitungen bestehender Militäreinsätze der Bundeswehr in Afghanistan und anderswo auf der Tagesordnung, seit ich im September ins Parlament gewählt wurde", beschrieb sie den Umfang des Themas. Seit 17 Jahren sei die Bundeswehr in Afghanistan aktiv und nichts habe sich zum Besseren gewendet. "Es ist Zeit, sich einzugestehen, dass wir eine neue Außenpolitik brauchen." Vor diesem Hintergrund sei auch das Zwei-Prozent-Ziel der Nato abzulehnen, das diesen Anteil des Bruttoinlandprodukts im Verteidigungshaushalt sehen möchte. "Das Geld ist in Schulen und sozialen Einrichtungen besser aufgehoben."

Achelwilm kritisierte auch die Rolle Bremens, wenn es um Waffenlieferungen geht. Sie habe dazu eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Ergebnis: "Zweidrittel des Waffenexports an Saudi-Arabien stammt aus bremischer Produktion, das sind vor allem Schiffe der Lürssen-Werft." Das sei eine "unfassbare Größenordnung". Sie erinnerte daran, dass Saudi-Arabien "einen blutigen Krieg im Jemen" führt und insgesamt ein Unrechtsregime sei, das im eigenen Land die Menschenrechte missachte und in anderen Ländern den Terror unterstütze. Achelwilm beklagte insgesamt eine Militarisierung der Außen- wie der Innenpolitik. "Die Bundeswehr macht Werbung in Kindergärten, die Polizei wird mit Panzern ausgestattet."