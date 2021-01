Die Verwendung von bestimmten Lernplattformen muss auch aus datenschutzrechtlicher Sicht in Ordnung sein. (Rolf Vennenbernd /dpa)

Es gibt viele tolle Lernplattformen, wir müssen aber immer darauf achten, wie es Datenschutztechnisch aussieht“, sagt Rainer Ballnus von der Stabsstelle Zentrum für Medien (ZfM) der Senatorin für Kinder und Bildung. Häufig kämen Lehrer mit Vorschlägen an Angeboten auf ihn und seine Behörde zu, die diesen Ansprüchen nicht gerecht werden. „Wir können solche Angebote dann aus genau diesen Gründen nicht verwenden, auch wenn das manchen auf die Nerven geht“, sagt Ballnus.

Rainer Ballnus arbeitet in der Stabsstelle Zentrum für Medien (ZfM) der Senatorin für Kinder und Bildung. (Frank Thomas Koch)

Arbeit anonymisiert nachverfolgen

Dadurch, dass sich die Schülerinnen und Schüler in Bremen über die Plattform Itslearining anmeldeten, müssen sie keine persönlichen Daten bei den dort verlinkten Lern-Angeboten wie Sofatutor oder Bettermarks angeben. Trotzdem könnten die Systeme anonymisiert nachverfolgen, welches Kind gerade online arbeitet und so die Lernfortschritte dokumentieren.

Diskussionen gebe es nicht nur mit Lehrern, sondern auch mit Eltern. „Wir hatten schon Anrufe, weil Eltern wollten, dass wir Youtube oder die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen auf den ausgegeben Tablets sperren“, sagt er. Dabei gebe es bei beiden Plattformen gute Lerninhalte, natürlich aber auch mediale Angebote, die nichts für die jeweilige Altersgruppe seien. Ballnus selbst glaubt aber an eine pädagogische Herangehensweise: Er spricht sich für Medienerziehung statt Sperrungen aus. „Die Debatten muss man führen. Mit Eltern wie mit Lehrern“, sagt er. Ein weiteres Argument: In einem Bundesland wie Bremen, in dem es viele inklusive Klassen gebe, sei es außerdem wichtig, ein barrierefreies Angebot bieten zu können.