Die Polizei sperrte den Bereich rund um die SPD-Parteizentrale weiträumig ab. (imago)

Ein pensionierter Lehrer aus Bremen hat ein Päckchen an die Berliner SPD-Zentrale geschickt, das dort am Montag für einen Großeinsatz der Polizei sorgte. Die Sendung war einigen Mitarbeitern in der Poststelle des Willy-Brandt-Hauses verdächtig vorgekommen. In dem Päckchen steckte nach Angaben des Pädagogen eine Batteriesammelkiste, kurz Baki, die er 1986 erfunden hat. Diese Bakis aus Holz verschickt er regelmäßig an Menschen und Organisationen, wie er berichtete.

Abgeordnete vorab informiert

Es tue ihm leid, dass er jetzt für so viel Aufregung gesorgt habe, sagte Erich Kalkus auf unsere Anfrage. "Ich hatte aber vorab darüber informiert." Explizit nannte er die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley, die Bremer SPD-Bundestagsabgeordnete Sara Ryglewski und Bremens Bürgermeister Carsten Sieling. Außerdem habe er das Päckchen ans Willy-Brandt-Haus "ordentlich gekennzeichnet und ein Baki-Bildchen darauf geklebt", erklärte er. "Was hätte ich denn sonst noch tun sollen?" An das Willy-Brandt-Haus habe er zum ersten Mal ein Sammelkiste geschickt, räumte Kalkus auf Nachfrage ein.

Der frühere Lehrer hatte im Werkunterricht damit begonnen, mit seinen Schülern die Sammelbehälter zu bauen. Damit wollte er nach eigenen Worten nach der Katastrophe von Tschernobyl ein Bewusstsein für die Entsorgung von Sondermüll schaffen: Gerätebatterien sollten nicht länger im Hausmüll landen, sondern in der Baki gesammelt werden. Baki stehe auch für "Bremer Aktion für Kinder", sagte Kalkus einmal in einem Interview unserer Zeitung.