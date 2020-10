Die Abgeordneten der Bürgerschaft kommen am Samstag zu einer Sondersitzung in der Halle 7 zusammen. (Frank Thomas Koch)

An diesem Sonnabend kommt die Bürgerschaft zu einer Sondersitzung zusammen. Einziges Thema sind die von Bund und Ländern für den November beschlossenen Corona-Einschränkungen. Das Parlament kommt auf Initiative der CDU-Fraktion zusammen. Die anderen Fraktionen stimmten der Sondersitzung einhellig zu. Immer wieder war zuletzt kritisiert worden, dass die Parlamente zu wenig an Entscheidungen beteiligt würden. Nun sollen zumindest im Nachgang zu den Beschlüssen Argumente ausgetauscht werden.

„Die zu erwartenden Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens müssen wir in Bremen diskutieren und erklären“, sagt Thomas Röwekamp, Chef der CDU-Fraktion. Die CDU will die Einschränkungen zwar grundsätzlich mittragen, hält die Debatte aber für wichtig. „Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, was ihre gewählten Vertreter dazu sagen und dass darüber gestritten wird“, sagt CDU-Sprecherin Alexa von Busse. „Wir nehmen die Dinge nicht einfach hin, wir wägen gemeinsam ab.“

Geplant ist zunächst eine Regierungserklärung des Bürgermeisters, im Anschluss können sich Parlamentarier aller Fraktionen äußern. Am Ende soll eine gemeinsamen Resolution der meisten Fraktionen verabschiedet werden. Die FDP geht als einzige Fraktion einen anderen Weg: Sie kritisiert die geplante Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen und das Verbot des Bremer Weihnachtsmarkts.