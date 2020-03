Seit Mitte vergangenen Jahres tagt die Bürgerschaft im Bremer Rathaus, weil ihr eigentliches Domizil am Marktplatz umgebaut wird. Doch in dieser Woche bleiben die Stühle wegen der Corona-Krise leer. (Mohssen Assanimoghaddam)

Die Corona-Krise greift jetzt auch in den Bremer Politikbetrieb ein: Die Sitzungswoche der Bürgerschaft, die an diesem Dienstag beginnen und am Donnerstag enden sollte, fällt aus. Das haben die Fraktionsspitzen am Montagvormittag bei einer Konferenz mit Parlamentspräsident Frank Imhoff (CDU) entschieden. Ob die Sitzung noch vor oder erst nach Ostern nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest.

Zuvor war überlegt worden, die Bürgerschaftssitzung in der Stadthalle stattfinden zu lassen. Dort wäre genügend Platz für eine aufgelockerte Bestuhlung gewesen, um so die Infektionsgefahr für die Abgeordneten zu minimieren. Doch die entsprechenden Vorbereitungen wären so kurzfristig nicht mehr leistbar gewesen.

Die Tagesordnung für die jetzt verschobene Sitzungswoche sah unter anderem Debatten über den Wohnungsbau und die Perspektiven der maritimen Wirtschaft vor, außerdem waren Aktuelle Stunden zur Flüchtlingspolitik und zur Geschlechtergerechtigkeit bei der Entlohnung von Arbeitnehmern geplant.