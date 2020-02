Thomas Kemmerich wurde von den Stimmen der AfD überraschend in dieses Amt gewählt worden. (Bodo Schackow/dpa)

Wenn an diesem Freitag in Berlin Bundesvorstand und Präsidium der FDP zusammentreten, wird auch Lencke Wischhusen dabei sein. Die Vorsitzende der Bremer FDP-Fraktion ist Beisitzerin im Bundesvorstand der Freidemokraten. Thema der Sitzung ist die Lage nach der Rücktrittsankündigung des thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP). Er war weniger als 24 Stunden zuvor mit den Stimmen der AfD überraschend in dieses Amt gewählt worden. Das löste bundesweit massive Kritik aus.

Wischhusen hatte am Mittwoch in einem ersten Statement Kemmerich zur Wahl gratuliert, musste dafür aber ebenfalls heftige Kritik auch aus den eigenen Reihen einstecken. Vor der Präsidiumssitzung war Wischhusen zu keinem weiteren Kommentar zur Entwicklung in Thüringen bereit. Auch zur Zukunft von Parteichef Christian Lindner, der angekündigt hat, auf dieser Sitzung die Vertrauensfrage zu stellen – kein Kommentar von der Bremerin.

Dass Kemmerich am Donnerstagmittag seinen Rückzug aus dem Amt ankündigte und die thüringische FDP mitteilte, Neuwahlen anzustreben, findet bei den Bremer Vertretern der anderen Parteien durchweg Zustimmung – mit Ausnahme der AfD. Die jetzt angestrebte Rückabwicklung der Erfurter Ministerpräsidentenwahl hat aus Sicht des Bremer AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz „totalitären Charakter“. Kemmerich sei am Mittwoch „in einem normalen demokratischen Prozess“ zum Regierungschef gewählt worden, doch das werde „einfach nicht akzeptiert“, sagt Magnitz. Nun müsse man abwarten, ob sich im thüringischen Landtag die notwendige Mehrheit für eine Selbstauflösung findet. Für Magnitz ist das noch längst nicht ausgemacht.

Wenig Weitblick

Von einem normalen demokratischen Prozess kann dagegen nach Einschätzung des Landesvorstandes der Bremer Grünen keine Rede sein. „Wir sind nach wie vor entsetzt von der Verantwortungslosigkeit der CDU und FDP in Thüringen“, heißt es auf Nachfrage bei der Bremer Doppelspitze Alexandra Werwath und Florian Pfeffer. Die FDP-Führung um Christian Lindner und Wolfgang Kubicki sei an der Aufgabe gescheitert, demokratische Werte zu verteidigen. Auch das Auftreten der Bremer FDP-Fraktionsvorsitzenden Lencke Wischhusen zeuge von wenig politischem Weitblick.

„Es geht hier um weit mehr als die Frage, wer in Thüringen Ministerpräsident wird.“ Umso mehr begrüße man die klare Haltung der Bundes-CDU, der Bremer CDU und des FDP-Landesvorsitzenden Hauke Hilz. Bei dieser Haltung der Bremer CDU gibt es aber zumindest unterschiedliche Akzente. Fraktionschef Thomas Röwekamp hatte bereits am Mittwoch verlauten lassen, er hätte seiner Fraktion in gleicher Situation eine Stimmenthaltung empfohlen. Mit einem solchen Abstimmungsverhalten der CDU wäre Bodo Ramelow (Linke) erneut Regierungschef geworden.

Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann betont dagegen in einer Mitteilung, dass es für die CDU keine Zusammenarbeit mit Linken und Rechten gebe. „Ich hoffe sehr, dass die Wähler bei einer Neuwahl weder rechts- noch linksextrem wählen. In der Mitte liegt die Zukunft für Thüringen und auch für Deutschland“, sagt Motschmann. Neuwahlen sind aus ihrer Sicht der einzig verbliebene Weg, um aus der „politischen Sackgasse“ herauszufinden. Kemmerich habe durch den angekündigten Rücktritt seinen Fehler korrigiert, die Wahl zum Ministerpräsidenten anzunehmen.

Die SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp betont dagegen, der Vorgang, gemeinsame Sache mit der AfD zu machen, werde durch den angekündigten Rücktritt nicht ungeschehen gemacht. „Ich bin immer noch fassungslos und erschüttert über die Geschichtsvergessenheit von CDU und FDP in Thüringen“, sagt Aulepp. Sie verweist dabei auf den Umstand, dass gerade die thüringische AfD um ihren Fraktionschef Björn Höcke rassistische und völkische Positionen vertritt.

Dass Lencke Wischhusen zunächst Kemmerich gratulierte, um die Wahl am Ende als Fehler zu bezeichnen, nennt Aulepp „ein bisschen scheinheilig". Dass es zu diesem Sinneswandel gekommen sei und auch, dass Kemmerich schließlich seinen Rücktritt ankündigte, ist nach Ansicht Aulepps nur den massiven Protesten und der Kritik aus allen demokratischen Parteien zu verdanken. „Ich habe mich sehr gefreut, dass die CDU im Bund und auch in Bremen hier sehr klar Position bezogen hat.“

Ob Neuwahlen in Thüringen die alleinige Lösung sind, ist laut Aulepp nicht ausgemacht. Nach ihrem Wissen stehe der vorherige Ministerpräsident Bodo ­Ramelow weiterhin für eine Wahl zur Verfügung, die beispielsweise durch ein konstruktives Misstrauensvotum auch vom Thüringer Landtag in seiner jetzigen Zusammensetzung noch möglich sei. „Ich kann mir vorstellen, dass das von Rot-Rot-Grün in Thüringen vorgelegte ­Regierungsprogramm bei der CDU grundsätzlich anschlussfähig sein könnte“, findet Aulepp. Dafür müssten ideologische Scheuklappen abgelegt und Sachfragen in den Mittelpunkt gestellt werden.