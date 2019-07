Ein technischer Defekt löste den Großbrand des Pflegeheims in Huchting aus. (Gisela Jaensch)

Nach einem Großbrand in einem Bremer Alten- und Pflegeheim vor rund vier Wochen sind 40 Bewohner dauerhaft oder vorübergehend in anderen Einrichtungen oder Wohnungen untergebracht. Bis der Wohnkomplex saniert und wieder bezugsfertig ist, wird es noch Monate dauern. "Wir rechnen damit im ersten Halbjahr 2020", sagte André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung, der Deutschen Presse-Agentur. Zahlreiche andere Bewohner konnten kurz nach dem Brand Wohnungen in anderen Gebäudeteilen des Heimes beziehen.

Das Feuer hatte den Dachstuhl des viergeschossigen Gebäudes voller Seniorenwohnungen völlig zerstört. 150 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem betroffenen Gebäude und anderen Teilen des Heims mussten am 18. Juni in Sicherheit gebracht werden. Viele von ihnen saßen im Rollstuhl oder waren bettlägerig. Verletzt wurden 17 Heimbewohner und 4 Einsatzkräfte, die meisten von ihnen durch Rauchgas.

Schaden richtete auch die große Menge an Löschwasser an, das vom vierten Stock bis in den Keller floss. Derzeit liefen die Trocknungsgeräte, und das werde wohl etwa sechs Monate dauern, schätzte Vater. Danach müssten Fußböden erneuert, Wände tapeziert und neu gestrichen und Elektrik neu verlegt werden.

Als Brandursache hatte die Polizei einen technischen Defekt der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes ausgemacht. Wie hoch der Schaden letztlich ausfällt, könne noch nicht genau beziffert werden, sagte Vater. Das werde auch mit der Versicherung besprochen. Anfängliche grobe Schätzungen gingen von fünf bis zwölf Millionen Euro aus. An dem Einsatz waren damals rund 180 Feuerwehrkräfte mit 50 Fahrzeugen beteiligt. (dpa)