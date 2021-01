Für das Pflegepersonal und Bewohner war das vergangene Jahr nicht einfach, aber sie haben sich an die Änderungen gewöhnt. (Frank Molter /dpa)

Wie geht es Ihnen und Ihren Kollegen nach elf Monaten Corona-Pandemie?

Andrea Besser: Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber mir geht es soweit ganz gut. Man gewöhnt sich ja irgendwie an alles, auch an die mit Corona verbundenen Änderungen und Einschränkungen. Ich glaube aber auch, uns geht es auch deswegen noch gut, weil wir bislang noch keine einzige Infektion in unserem Haus hatten. Und im besten Fall bleibt das auch so, weil die Erst-Impfungen bereits durch sind und in dieser Woche die Termine für die zweite Impfung anstehen. Wir sehen also Licht am Ende des Tunnels. Mit einem Infektionsgeschehen im Haus sähe das sicher ganz anders aus.

Weil es in Ihrer eher kleinen Einrichtung mit rund 40 Bewohnern schwierig wäre, die Betroffenen zu isolieren?

Ja, aber nicht weil wir ein kleines Haus sind, sondern weil nahezu 100 Prozent unsere Bewohner von Demenz-Erkrankungen betroffen sind. Die meisten könnten eine Quarantäne aus eigener Einsicht kaum einhalten. Und wir können sie ja nicht einsperren. Wenn wir das Virus im Haus hätten, würde es vermutlich in kürzester Zeit die Runde machen. Wir haben also alles getan, um diese Situation zu vermeiden. Und wir haben wahrscheinlich auch einfach etwas Glück gehabt.

Im ersten Lockdown im März und April wurden die Einrichtungen faktisch geschlossen, da haben bereits viele Kritiker von einsperren geredet. Wie haben Sie das erlebt?

Das war schon schwierig. Gerade Demenzkranke profitieren von verlässlichen Tagesstrukturen, aber die gewohnten Abläufe, eingeübten Routinen und die für viele Bewohner wichtigen regelmäßige Besuche fielen weg. Die meisten Angehörigen hatten dafür Verständnis, aber es gab auch diejenigen, die nicht sehr einsichtig waren. Das hat uns Pflegekräfte schon belastet. Gleichzeitig wurden wir plötzlich für die Bewohner zu wichtigen Bezugspersonen. Es gab ja sonst niemanden. Auch Therapeuten oder Freizeithelfer, die sonst von außen kamen, fielen ja weg. Die Grenzen haben sich verschoben. Es gab mehr Nähe: Wir mussten trösten und auch mal in den Arm nehmen, die Stimmungen auffangen. Das nimmt man auch mit nach Hause.

Wo es ja weitere Kontaktbeschränkungen und damit weniger Ablenkung gibt.

Ganz genau. Wegen der besonderen Gefährdung, sobald das Virus im Haus wäre, haben viele Pflegekräfte ihre privaten Kontakte außerdem noch stärker reduziert, als es die Verordnungen vorgegeben haben. Das Team in der Arbeit wurde zum wichtigsten Außenkontakt außerhalb des eigenen Haushalts. Auch da stieg die Nähe mit allen positiven und negativen Auswirkungen.

Heißt das, die zusätzlichen Aufgaben durch neue Hygieneanforderungen oder die aufwendigere Organisation von Besuchen, war gar nicht die eigentliche Herausforderung, sondern die ja im Grunde durch Corona erzwungene Nähe im Team?

Das gehört alles zusammen. Die praktischen Herausforderungen können aber leichter gelöst werden. Wir haben zum Beispiel lernen müssen, dass viele Bewohner nicht mehr oder anders auf uns reagieren, wenn wir Masken tragen. Es ist nicht immer ganz klar, ob sie uns dann nicht erkennen oder es ihnen schlicht unheimlich ist. Mancher hat sogar aggressiv reagiert. Dann setzen wir die Masken eben für einen Moment ab, um deutlich zu machen, wer wir sind. Gewöhnlich geht es dann wieder und das Problem ist gelöst. So einfach ist das mit den Stimmungen im Team natürlich nicht.

Gib es trotz allem etwas, was sich in der Pandemie eingebürgert hat und wo Sie sagen würden, das könnte eigentlich so bleiben?

Der Zusammenhalt im Team hat sich noch weiter verbessert. Das kann wirklich so bleiben. Ich denke auch, das ist der wichtigste Faktor, um die ganzen Probleme zu meistern. Es ergab sich auch eine Kooperation mit dem FC Oberneuland, die ja mit ihrem Sportangebot ebenfalls Einschränkungen unterworfen sind. Im Sommer gab es da einen Besuch und die Sportler haben unsere Bewohner, nun ja, im Garten etwas bespaßt mit kleinen Ballspielen und Ähnlichem. Das war sehr schön und wäre ohne Corona sicherlich so nicht passiert. Und eine Schulung der Mitarbeiter fand in Form eines lehrreichen und unterhaltsamen Sketches im Garten statt. Das war auch mal eine nette Abwechslung. Aber unterm Strich würde ich doch sagen, die negativen Folgen überwiegen.

Was wird denn am meisten vermisst?

Ganz eindeutig die Musik. Wir hatten sonst regelmäßig Besuch von einem Klavierspieler. Das war immer ein Höhepunkt und viele Bewohner singen gern. Das musikalische Gedächtnis funktioniert noch, wenn andere kognitive Fähigkeiten längst verschwunden sind. Aber gemeinsamen Singen in geschlossenen Räumen ist ja undenkbar geworden. Das bedauern hier wirklich viele. Im Sommer hatten wir immerhin noch Konzerte und Musiker im Garten, das geht zurzeit auch nicht.

Das Gespräch führte Timo Thalmann.

Zur Person

Andrea Besser (35) ist Leiterin des Seniorenhauses Rockwinkeler Park, das sich auf die stationäre Pflege Demenzkranker spezialisiert hat.