Forensische Psychiaterin sieht auch eine Persönlichkeitsstörung und traumatische Kindheitserlebnisse des Angeklagten. (Tom Weller/dpa)

Er kann zwischen Recht und Unrecht entscheiden – und ist deshalb schuldfähig. Zu dieser Einschätzung kommt die psychiatrische Gutachterin im Prozess gegen einen 40-jährigen Pflegehelfer, der im März 2019 zwei Bewohnerinnen eines Altenpflegeheims in Bremen-Mitte absichtlich und ohne medizinische Notwendigkeit Insulin gespritzt haben soll.

Zwar sieht die forensische Psychiaterin bei dem Mann eine Persönlichkeitsstörung und traumatische Erlebnisse in der Kindheit. Aber Hinweise für eine krankhafte seelische Störung zum Tatzeitpunkt fänden sich nicht. Die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Erziehungsanstalt seien damit nicht erfüllt. Folgt das Gericht der Einschätzung, bedeutet das, der Angeklagte müsste eine Haftstrafe im Gefängnis absitzen.

Die Gutachterin trug am Donnerstag die gesamte Lebensgeschichte des Angeklagten vor. Demnach ist der Bremer in Gröpelingen und Burg-Grambke mit vier Geschwistern aufgewachsen, die Eltern litten an Alkoholproblemen. Der lernschwache Schüler habe die Schule geschwänzt und geklaut, ein Familienhelfer des Jugendamts habe ihn deshalb zeitweise unterstützt. Der eigene Vater soll den Angeklagten mehrere Jahre lang missbraucht und vergewaltigt haben.

Mit zwölf sei er in ein Heim gekommen, mit 14 Jahren sei die Mutter gestorben, mit 19 folgten ein Suizidversuch und ein Aufenthalt in der Psychiatrie. Der Angeklagte machte eine einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer, habe aber immer nur kurze Arbeitsverhältnisse in verschiedenen Pflegeeinrichtungen gehabt. Oft habe er sich krank gemeldet. Der Gutachterin zufolge hatte der 40-Jährige keinen Freundeskreis.

„Das Betreuen der Menschen hat ihn an den Vater erinnert, er hat Schlafstörungen bekommen und sich dann krank gemeldet“, berichtete die Gutachterin. Er habe sich beruflich überfordert gefühlt und einige Monaten vor den Taten, die sich Ende März 2019 ereigneten, täglich mehrere Flaschen Bier getrunken. Zudem habe er seit Januar 2019 vor der Arbeit Kokain genommen. Über die aufputschende Wirkung habe er sich im Internet informiert, berichtete der Angeklagte laut Gutachterin.

Sie hat für ihre Stellungnahme unter anderem seine behandelnden Ärzte kontaktiert und mehrere Gespräche mit dem Angeklagten geführt. Ihr gegenüber habe der Pflegehelfer die Tat an einer der Frauen als Versehen dargestellt, zur zweiten Tat habe er sich nicht geäußert. Als Motiv gab er bei der Polizei an, einen Notfall provoziert zu haben, um durch seine Hilfeleistung soziale Anerkennung zu erfahren. „Rückblickend wäre es besser gewesen, sich krankschreiben zu lassen, dann wäre es alles nicht passiert“ sagte der Angeklagte laut Gutachterin. Die Plädoyers werden am Montag ab 13 Uhr im Landgericht gesprochen.