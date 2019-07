In einem Bremer Heim soll der Beschuldigte zwei Bewohnerinnen absichtlich unnötige Medikamente gegeben haben. (Inga Kjer/photothek.net)

Die Bremer Staatsanwaltschaft hat einen 39-jährigen Pflegehelfer aus Bremen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Mann wird verdächtigt, im März 2019 zwei Bewohnerinnen eines Pflegeheims in der Stadtmitte absichtlich unnötige Medikamente gegeben zu haben. Eine medizinische Indikation habe dafür nicht vorgelegen. Eine 75-jährige Bewohnerin des Heims geriet dadurch in Lebensgefahr. Der beschuldigte Mann sitzt seit dem 10. April in Untersuchungshaft, teilt Claudia Kück, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, mit. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher weiterer Taten dauern an.

Der Pflegehelfer war über eine Zeitarbeitsfirma in dem Heim angestellt. Derzeit „überprüfen wir frühere Arbeitsstätten“, sagt Staatsanwältin Kück. Um welche Art von Medikamente es sich in diesen Fällen handelt, könne derzeit nicht gesagt werden, um die weiteren Ermittlungen nicht zu beeinflussen. Ein Termin für die Hauptverhandlung am Landgericht Bremen steht noch nicht fest.

Mehr zum Thema Staatsanwaltschaft ermittelt Mordversuch in Bremer Pflegeheim Ein Krankenpfleger soll versucht haben, eine 75-jährige Pflegeheimbewohnerin mit Medikamenten zu ... mehr »

Wie der WESER-KURIER berichtete, hatte der Pfleger gestanden, einer pflegebedürftigen Frau die unnötigen Medikamente gegeben zu haben. Daraufhin hatte die Polizei eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe gegründet. Laut Staatsanwaltschaft soll sie untersuchen, ob es auch an anderen Einsatzorten des Pflegers Auffälligkeiten gegeben hat. Der Pfleger habe nach eigenen Angaben in mehr als 30 Bremer Einrichtungen gearbeitet, hieß es. Die betroffene 75-jährige Frau befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.