Parken im eingeschränkten Halteverbot? Mit Sondergenehmigung ist das Physiotherapeuten in Bremerhaven erlaubt – die Regelung soll bald auch in der Stadt Bremen gelten. (Christina Kuhaupt)

Dass viele Patienten, die physiotherapeutische Behandlung benötigen, nicht uneingeschränkt mobil und auf Hausbesuche angewiesen sind, leuchtet ein. Ärgerlich, wenn ein Teil der ärztlich verordneten Behandlungszeit für die Parkplatzsuche der Therapeuten draufgeht. Deshalb hat sich der Bremerhavener Stadtverordnete Bernd Freemann (FDP) dafür eingesetzt, dass Physiotherapeuten im ambulanten Einsatz eine Ausnahmegenehmigung zum zeitlich begrenzten Parken im eingeschränkten Halteverbot erhalten. Freemann hatte mit seiner Forderung Erfolg – von dem nun auch Patienten und Therapeuten in der Stadtgemeinde Bremen profitieren sollen.

Nachdem sich die FDP-Bürgerschaftsfraktion der Sache angenommen hatte, hat sich jüngst die Verwaltung der staatlichen Verkehrsdeputation zum Sachverhalt geäußert. Fazit: „Wir hatten keine Kenntnis von dem Wunsch der Physiotherapeuten. Was in Bremerhaven läuft, kann auch in Bremen laufen“, hieß es aus dem Ressort. Auf Nachfrage, wann es denn so weit sein könne, stellte Staatsrat Ronny Meyer (Grüne) in Aussicht: „Wohl noch dieses Jahr.“

Das Problem der Parkplatzsuche teilten sich die Physiotherapeuten in Bremen mit vielen anderen. Handwerker und mobile Pflegedienste allerdings können kostenpflichtige Ausnahmegenehmigungen beim Amt für Straßen und Verkehr beantragen. Nachdem Bernd Freemann von dem Problem erfahren und sich erfolgreich für eine „Gleichstellung“ in der Stadtgemeinde Bremerhaven stark gemacht hatte, soll die Ausnahmeregelung landesweit gelten: Sie gilt, so das Verkehrsressort, bei nachweislichen Hausbesuchen, im eingeschränkten Halteverbot, jedoch nur für die Dauer des Hausbesuchs und nicht länger als anderthalb Stunden.

„Durch den Genehmigungsinhaber ist die Ankunftszeit mittels Parkscheibe festzuhalten“. Darüber hinaus will die FDP die Ausnahmen auch ausweiten auf Flächen, auf denen Parkscheinautomaten aufgestellt sind oder die Parkscheibenpflicht gilt.

Im Sinne der Gleichbehandlung

Das Verkehrsressort hatte dies abgelehnt mit dem Hinweis: „Im Sinne der Gleichbehandlung wäre eine Vielzahl anderer sozialer Dienste von der Parkscheiben- oder Parkscheinpflicht ebenfalls zu befreien.“ Magnus Buhlert, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion, hält das für den falschen Ansatz: „Physiotherapeuten, die immobile Patienten behandeln, erbringen medizinische Leistungen – jeder Handwerker bekommt diese Genehmigung.“

Ambulante Pflegedienste sind von dieser Vergünstigung allerdings ausgenommen. Für sie gelten Erleichterungen lediglich im Park- und Zonenhalteverbot, in verkehrsberuhigten Bereichen und dort, wo Anwohnerparkregelungen bestehen. Buhlert geht davon aus, dass es immer mehr Anwohnerparkzonen und bewirtschaftete Parkflächen geben wird.

Diese Auffassung findet Heino Schumacher nachvollziehbar. Der Geschäftsführer des Nordverbundes im Deutschen Verband für Physiotherapie mit Sitz in Hamburg geht davon aus, dass die Zahl der Hausbesuche der Bevölkerungsentwicklung folgend steigen werde. Im Land Bremen gebe es rund 1000 Physiotherapeuten und circa 300 Praxen, zwischen den Schwesterstädten lasse sich dabei nicht differenzieren, sagt Schumacher, der das Parkproblem „so noch gar nicht wahrgenommen“ hatte. „Aber bei etwa 1,68 Millionen verordneten Einzelbehandlungen pro Jahr in Bremen mit zehn Prozent Hausbesuchen ist das schon ein Aspekt.“

Bernd Freemann hat unterdessen gehört, dass Physiotherapeuten in Bremerhaven ihre Hausbesuche sogar einstellen wollen, wenn sie weiter „auf eigene Kosten nach Parkplätzen suchen“ müssen. So weit würde Schumacher zwar nicht gehen, aber „Parkerleichterungen würden die Versorgung sicherstellen“. Die FDP will ihren „interdisziplinären Entwurf“ alsbald auch in die Gesundheitsdeputation bringen.