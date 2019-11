Bei den Beiratswahlen im Mai standen die Piraten nicht auf dem Stimmzettel. (Daniel Karmann /dpa)

Die Piraten sind eine kleine Partei, und die Zeiten ihres großen Aufstiegs sind längst vorbei. Wer sie als Vertreter in den Beirat wählen wollte, konnte das bei den Wahlen im Mai nicht, denn die Piraten standen nicht auf dem Stimmzettel für die Stadtteilwahl. Dagegen wehren sich die Piraten schon länger und gehen nun den nächsten Schritt: Sie verklagen sechs Bremer Beiräte. „Bisher haben wir gegen den Beirat Neustadt, Walle und Vahr beim Bremer Verwaltungsgericht Klage erhoben, Burglesum, die Östliche Vorstadt und Mitte werden noch folgen“, sagt Gunnar Christiansen, der gerne in der Neustadt für die Piraten angetreten wäre.

Die Beiräte müssen sich nun juristischen Beistand suchen. Ein Budget für diese ungewöhnliche Lage haben die Stadtteilvertreter allerdings gar nicht, sie verfügen nur über begrenzte Mittel, die sie an Stadtteilprojekte verteilen. Deshalb springt die Senatskanzlei ein und wird nach Angaben von Mitarbeiterin Viola Kral die Anwaltskosten der Beiräte übernehmen. „Wir müssen uns nun eine Anwaltskanzlei suchen, die uns vertritt, und zwar zügig bis Ende November“, sagt der Neustädter Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne). „Wir meinen aber, dass wir im Grunde die falschen Adressaten sind und eigentlich das Landeswahlamt verklagt werden müsste, weil das ja auch den Ausschluss der Piraten beschlossen hatte.“

Hintergrund der Klage: Die Piraten waren mit der Begründung ausgeschlossen worden, sie hätten ihre Kandidaten für die Wahl nicht regelkonform aufgestellt. Bei den Piraten konnten Parteimitglieder aus ganz Bremen darüber abstimmen, wer in dem jeweiligen Stadtteil für den Beirat kandidiert. Nach Auffassung des Landeswahlamts hätten aber zum Beispiel nur die Piraten, die in der Neustadt wohnen, die Neustädter Kandidaten bestimmen dürfen. Die Piraten bemängeln, diese Auslegung der Regeln sei neu und nicht rechtzeitig kommuniziert worden. Sie haben als kleine Partei derzeit gar keine Ortsvereine in den einzelnen Stadtteilen.

Änderung der Regeln?

Gegen den Ausschluss waren die Piraten zunächst noch kurz vor der Wahl mit einem Eilantrag vorgegangen, der vom Gericht aber abgelehnt wurde. Nach der Wahl formulierten sie Widerspruchsschreiben an sechs Beiräte. Die Beiräte lehnten den Widerspruch ab. Nun folgt die Klage der Piraten gegen die Entscheidung der Beiräte.

Die Piraten fordern, die Beiratswahlen müssten wiederholt werden. „Wenn es für uns gut läuft, gibt es im Frühling Neuwahlen“, sagt Gunnar Christiansen. Allerdings stellt er klar, dass die Piraten selbst nicht glücklich damit sind, dass sie nun die Beiräte verklagen: „Wir hätten lieber das Landeswahlamt verklagt, aber das Wahlamt hat jetzt die Beiräte dazwischen geschoben, und die haben jetzt den schwarzen Peter.“

Das Landeswahlamt verweist auf die Gesetzeslage: „Der Ablauf einer Klage nach einer Wahl ist im Bremer Wahlgesetz ganz klar geregelt. Über die Gültigkeit der Wahl entscheidet laut Gesetz der Beirat, und diese Entscheidung kann dann angefochten werden“, sagt Jutta Grazianski vom Landeswahlamt.

Für die Lage der Piraten zeigt Beiratssprecher Ingo Mose durchaus Verständnis: „Das Anliegen, dass sie gerne an der Wahl teilgenommen hätten, kann ich gut verstehen.“ Es greife aber das Argument, dass sich die anderen Parteien an die Regeln gehalten hätten und die Piraten nicht. „Eine Änderung der Regeln wäre sinnvoll, gerade für kleinere Parteien“, so Mose. Er hofft, dass es nicht zu einer Wiederholung der Beiratswahl kommt: Das wäre sehr aufwendig. Unklar sei zudem, wie viele Wähler sich an einer erneuten Abstimmung beteiligen würden.

Stefan Markus, Sprecher der Bremer Beirätekonferenz, sieht die Situation gelassen: „Ich glaube nicht, dass die Klage gegen die Beiräte Bestand haben wird.“ Dass die Stadtteilparlamente im Frühjahr neu gewählt werden müssen, hält Markus für unwahrscheinlich: Zunächst werde das juristische Verfahren gewiss einige Zeit in Anspruch nehmen.