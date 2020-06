Am Dienstag ist in Bremen erneut eine Briefsendung mit verdächtigem Inhalt aufgetaucht. (Björn Hake)

Die Bremer Feuerwehr und Polizei rückte am Dienstagvormittag zu einem größeren Einsatz in der Neustadt aus, nachdem zuvor ein Mitarbeiter des Parteibüros der Piratenpartei eine Briefsendung mit verdächtigem Inhalt gemeldet hatte. Nach Angaben der Polizei enthielt der Brief eine pulverartige Substanz sowie ein Schreiben mit rassistischem und rechtsextremistischem Inhalt. Spezialisten von Bundespolizei und Feuerwehr überprüften die Substanz, konnten aber keinen gefährlichen Inhalt feststellen.

Mehr zum Thema Messerfunde auf Spielplätzen Erste Hinweise auf Täterprofil Die Polizei Bremen hat nach der Veröffentlichung eines Täterprofils Hinweise aus der Bevölkerung ... mehr »

Briefe tauchen immer wieder auf

Seit Januar verschickt ein Unbekannter in Bremen immer wieder Briefe dieser Art - zumeist an Bremer Parteibüros. Der Inhalt war in allen Fällen harmlos. Dennoch sind die Pulverbriefe immer mit einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr verbunden. Ein ähnlicher Brief ist zuletzt auch im Göttinger Büro des Grünen-Politikers Jürgen Trittin aufgetaucht. Erst am vergangenen Sonntag hatte die Polizei mitgeteilt, dass zwischen den Pulverbriefen und den Messerfunden auf Spielplätzen in Bremen und Weyhe ein Zusammenhang vermutet wird. Die vor zwei Wochen gebildete Sonderkommission Spielplatz prüft daher, ob es eine Verbindung zu vorherigen Briefsendungen gibt.