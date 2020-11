Bei Schwerpunktkontrollen am Wochenende erstattete die Polizei zahlreiche Anzeigen. (Ralph Peters via www.imago-images.de)

Die Polizei Bremen hat am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt und zur Anzeige gebracht. Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei waren die Beamten vom 28. und 29. November wegen steigender Infektionszahlen verstärkt im Einsatz. So gab es unter anderem Schwerpunktkontrollen in Blumenthal, Gröpelingen, Walle sowie im Blockland, wie die Polizei mitteilt.

Samstagnacht entdeckten die Einsatzkräfte während einer Streife am Speicher XI 13 Personen aus unterschiedlichen Haushalten, die in mehreren schlecht belüfteten Räumen teilweise nebeneinander schliefen. Es stellte sich heraus, dass sie Teilnehmer eines Seminars waren. Der Organisator konnte keine Genehmigung für die Veranstaltung vorlegen. Die Polizei erstattete Anzeige und erteilte Platzverweise.

„Weihnachtsmeile“ im Blockland

Im Blockland luden am Samstag und Sonntag mehrere Betreiber einzelner Lokale zu einer gemeinsamen „Weihnachtsmeile“ ein. Über den „Außer-Haus-Verkauf“ hinaus stellten zwei Gastbetreiber Tische und Stühle sowie Decken und einen Heizpilz bereit, die zum Verweilen einluden.

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei außerdem zu unerlaubten Fußballspielen auf einer Sportanlage in der Lissaer Straße gerufen. Die Beamten trafen auf etwa 20 Personen unterschiedlicher Haushalte, die getrennt voneinander in Gruppen Fußball spielten. Laut eines Zeugen war dies nicht das erste unerlaubte Spiel auf diesem Platz. Die Beamten ermitteln wegen Hausfriedensbruchs.

Mehr zum Thema Debatte in der Bürgerschaft Glühweinausschank vielleicht doch möglich Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat die verlängerten Corona-Einschränkungen in der ... mehr »

Sonntagnacht beobachteten Polizisten dann bei einem Einsatz in einem Café an der Kapitän-Dallmann-Straße in Blumenthal, wie mehrere Personen aus einem Fenster sprangen. Sie stellten die Personen sowie weitere Gäste, die im Lokal an einem Tisch saßen. Bei einer Personenkontrolle beschlagnahmten die Beamten dann einen hohen Bargeldbetrag sowie die Handys der Beschuldigten. Neben Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung hat die Polizei Ermittlungen wegen Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel aufgenommen.

Allein in den Maskenpflicht-Zonen hat es laut Polizei in den vergangenen zwei Wochen rund 860 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegeben. Seit Beginn der Pandemie ahndeten Einsatzkräfte insgesamt etwa 5000 Verstöße.