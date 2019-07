Klimaprotest auf dem Bremer Marktplatz (Symbolbild). (Carmen Jaspersen/dpa)

„Fridays for Future“ geht auch an anderen Wochentagen. Unter dem Motto "Week for Future" setzen sich die Proteste derzeit deutschlandweit fort. Vielerorts auch während der Ferien. Auch in Bremen haben Jugendliche am Montag zu fünf Tagen Dauerprotest vor der Bürgerschaft aufgerufen. Sie fordern eine bessere Klimapolitik. Dauerprotest bedeutet für die Jugendlichen, die Mahnwache während der Nacht fortzusetzen. Doch die Bremer Polizei hat den Protest in der vergangenen Nacht beendet.

Wie ein Sprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigt, wurden die Protestierenden am späten Montagabend aufgefordert den Marktplatz zu verlassen. Die Aktion sei friedlich verlaufen, die Jugendlichen seien der Aufforderung nachgekommen. Zu den Gründen will sich die Bremer Polizei im Laufe des Vormittags äußern. Auf dem Twitter-Account "Bremenforfuture" hieß es, die Jugendlichen seien aufgefordert worden den Marktplatz zu verlassen, weil es sich um ein touristisches Zentrum handele.