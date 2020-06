Auf Spielplätzen in Bremen und Weyhe wurden zuletzt an Spielgeräten angebrachte Messer gefunden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit der Pulverbrief-Serie in Bremen und Niedersachsen. (Hauke-Christian Dittrich / dpa)

In der Serie von Pulverbriefen an Bremer Parteien und den an Spielplätzen befestigten Messern geht die Bremer Polizei nun von demselben Täter aus. „Mit seinen Taten will er die Öffentlichkeit vermutlich in Schrecken versetzen und Aufmerksamkeit erzeugen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Außerdem lasse die geografische Nähe der Tatorte ebenfalls auf einen Zusammenhang schließen.

Ein Unbekannter hat seit Januar insgesamt 21 Briefe zumeist an Bremer Parteien geschickt. Der Inhalt war in allen Fällen harmlos, löste jedoch größere Feuerwehr- und Polizeieinsätze aus. Oft lagen den Sendungen Schreiben mit antisemitischen, rechtsextremen und ausländerfeindlichen Parolen bei. Zunächst waren nur Bremer Parteien betroffen, laut Polizei haben in der vergangenen Woche nun auch in Niedersachsen acht Parteibüros solche Briefe erhalten.

Mitte Mai wurden dann an mehreren Spielplätzen befestigte Messer entdeckt, die so angebracht waren, dass sie Kinder hätten verletzen können. Auch im niedersächsischen Weyhe wurden in der vergangenen Woche an mehreren Spielplätzen Messer gefunden. Seit etwa zwei Wochen ermittelt die 13-köpfige Sonderkommission „Spielplatz“ der Polizei Bremen in dem Fall. Hier fließen nun auch die Ermittlungen zu der Serie von Pulverbriefen ein.

Die Sonderkommission hat mithilfe der sogenannten operativen Fallanalyse ein Täterprofil erstellt. Die Profiler beschreiben den Täter als Mann mittleren Alters, der wahrscheinlich in Deutschland geboren oder aufgewachsen und ortskundig im Bremer Süden ist. Er ist vermutlich berufstätig und verfügt über eine gewisse Grundfitness. Das Profil soll im Laufe der Ermittlungen noch ergänzt werden.

Die Polizei hat eine Internetseite eingerichtet, auf der alle Informationen zu den Fällen und neue Erkenntnisse zusammenlaufen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421-362 3888 entgegnen. Die Beamten weisen besonders auf Personen hin, die im Zusammenhang mit der Pulverbrief-Serie über Pfingsten in Göttingen waren.