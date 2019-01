"Und jetzt dem Stift mit den Augen folgen." Die Polizisten Jamahl Rossol (l.) und Jan-Hendrik Millhahn zeigen einen Teil des standardisierten Fahtüchtigkeitstests. (Frank Thomas Koch)

„Dem Stift nur mit den Augen folgen, nicht mit dem Kopf“, fordert Jamahl Rossol seinen Kollegen Jan-Hendrik Millhahn auf. Der Stift in seiner Hand wandert mehrfach von links nach rechts und wieder zurück. Dann von oben nach unten und schließlich auf die Nase seines Gegenübers zu. Rossol und Millhahn sind Polizeibeamte. Was sie hier anlässlich einer Tagung vorführen, wird Alltag auf Bremens Straßen werden. Bei dem sogenannten Nystagmus-Test wird die Bewegung der Augen überprüft.

Er ist Bestandteil des standardisierten Fahrtüchtigkeitstests (SFR), ein neues Verfahren, mit dessen Hilfe bei einer Verkehrskontrolle nachgewiesen werden kann, ob jemand unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss fahruntüchtig ist, erklärt Stephan Uden, SFR-Experte bei der Bremer Polizei. Und dies auch ohne, dass er zuvor Schlangenlinien gefahren ist oder bei der Kontrolle rauschmittelbedingte Ausfallerscheinungen gezeigt hat.

Hätte Millhahn tatsächlich Drogen genommen, würde es ihm schwerfallen, der Stiftspitze unmittelbar und flüssig zu folgen. Verzögerungen und ruckartiges Nachschlagen der Augen wären Indizien dafür, dass er unter Einfluss von Substanzen steht. Für Heiterkeit auf der vom Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) und Bremischen Richterbund für Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Justizmitarbeiter organisierten Tagung sorgt der letzte Teil dieser Übung, als Rossol den Stift in Richtung der Nasenspitze von Millhahn bewegt. „Wer Drogen konsumiert hat, kann nicht mehr richtig schielen“, erklärt Uden. So ein Schielfehler begründe den klaren Verdacht, dass Drogen konsumiert wurden.

Von der Vermutung zur Gewissheit

Die Vermutung, dass bei einem Autofahrer etwas nicht stimmt, hätten seine Kollegen häufiger, berichtet Uden. Dumm nur, wenn dann weder Alkohol- noch Drogenschnelltest entsprechende Belege lieferten. Um trotzdem eine Fahruntüchtigkeit belegen zu können, hat die Polizei Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Uni Dortmund den dreiteiligen SFT entwickelt.

Nach dem Augen- kommt der Geh- und Drehtest. Neun Schritte auf einer Linie entlang, wobei sich Hacke und Fußspitze jeweils berühren sollen, dann eine Kehrtwende über den vorderen Fuß und das Ganze noch einmal zurück. Ausfallschritte, zu wenig Schritte, die Arme nicht wie vorgeschrieben locker am Körper, sondern wild rudernd, um die Balance zu halten ... Insgesamt sieben mögliche Fehler gibt es bei dieser Übung. Jeder von ihnen wird in einem Erfassungsbogen festgehalten.

Schließlich der dritte Test – der Einbeinstand. „Beine nebeneinander, die Arme wieder locker am Körper“, dirigiert Rossol. Dann einen Fuß etwa 15 Zentimeter über den Boden, Blick auf die Fußspitze und laut zählen: 1001, 1002, 1003 ... „30 Sekunden lang“, erklärt der Polizeibeamte. Denn wer unter Drogeneinfluss stehe, schaffe häufig die ersten 20 Sekunden noch relativ problemlos. Erst danach begännen die Probleme.

Polizei von Beweiskraft überzeugt

Seit November vergangenen Jahres führt die Bremer Polizei den dreistufigen Test durch. Und ist von dessen Beweiskraft überzeugt. Wer durch alle drei Tests falle, sei fahruntüchtig, dies sei wissenschaftlich nachgewiesen, betont Uden. Die Wahrscheinlichkeit, dass anschließend bei einer Blutkontrolle Drogen oder Medikamente nachgewiesen würden, deren Wirkung einem Alkoholwert von mindestens einem Promille entspreche, liege bei 93 Prozent. „Im Vergleich zu unseren bisherigen Tests sind das Welten.“

Womit sich die Polizei aber noch nicht zufriedengibt. „Wir führen darüber hinaus noch zwei weitere Tests durch“, erklärt der Hauptkommissar. Zunächst den „Rombergtest“: Augen zu, Kopf in den Nacken und dann abschätzen, wie lange 30 Sekunden dauern. Schließlich der „Finger-Nase-Test“: Wieder heißt es Augen zu und Kopf in den Nacken. Dann muss der Zeigefinger im Bogen zur Nasenspitze geführt werden. Wer im Auge landet, hat schlechte Karten. Die „Trefferzone“ wird notiert. Wie alles in diesem Testverfahren.

Bundesweit einheitlich

Ziel der Polizei ist es, bundesweit zu einer standardisierten Überprüfung zu kommen, erklärt Ude. Und damit zu einem sauberen und gerichtlich jederzeit nachvollziehbaren Verfahren. Dazu gehört die genaue Dokumentation der Testergebnisse auf einem dafür vorgefertigten Bogen, ebenso wie die genaue Erklärung jedes einzelnen Tests und die Vorab-Belehrung der Betroffenen, dass alle Tests freiwillig sind und sie bei einer Teilnahme durchaus im Bereich einer Straftat landen könnten. „Tatsächlich machen aber fast alle mit“, erzählt Jamahl Rossol aus seiner täglichen Praxis. Was durchaus mit den zuvor genossenen Drogen zu tun haben könnte, mutmaßt einer der Tagungsteilnehmer.