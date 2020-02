Die Polizei sucht nach zwei Einbrechern. (DPA)

Nachdem zwei Männer bereits im März vergangenen Jahres in einen Fachmarkt in der Bremer Überseestadt eingebrochen waren, fahndet die Polizei nun mit Fotos nach den Unbekannten. Das Duo brach am Abend des 16. März die Seitentür eines Fachmarktes an der Straße „Überseetor“ auf und gelangte so in das Gebäude. Wie die Polizei mitteilt, flüchteten die Männer mit einer größeren Menge an Bargeld.

Die Polizei sucht nun mithilfe der Öffentlichkeit nach den beiden mutmaßlichen Tätern. Einer der Männer hatte eine kräftige Statur und kurzes dunkles Haar. Sein Alter wird auf 35 bis 45 Jahre geschätzt. Der zweite Einbrecher ist schlank, hat dunkles Haar und war zwischen 20 und 30 Jahren alt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.

Die Polizei Bremen sucht diese beiden Einbrecher. (POLIZEI BREMEN)